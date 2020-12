Trotz der Coronakrise finden in der Westpfalz zahlreiche Weihnachtsgottesdienste statt. Es gelten aber strenge Hygienevorschriften und Abstandsregelungen. In den Kirchen der katholischen Pfarrei Heilig Geist Kaiserslautern starten ab Heiligabend verschieden Weihnachtsgottesdienste. Darunter auch spezielle Angebote für Kinder, zum Beispiel eine Krippenfeier in der Kirche St. Maria. Auch Gemeinden der Evangelischen Kirche der Pfalz haben verschiede Gottesdienste vorbereitet. Zum Beispiel in Kusel, Ruppertsweiler oder Krickenbach. Viele Kirchengemeinden übertragen in diesem Jahr coronabedingt ihre Weihnachtsgottesdienste im Internet oder verlagern diese ins Freie. In den Kirchen gelten strenge Hygienevorschriften und Abstandsregelungen. Für einige Gottesdienste ist eine Voranmeldung notwendig.