Gospel-Week im Westen der Pfalz

Die Westpfalz-Gospel-Week tourt durch die Westpfalz, unter anderem durch Ramstein, Rockenhausen und Kaiserslautern. Und das auch für den guten Zweck.

Gospel - kennen viele aus Filmen wie "Sister Act" mit Schauspielerin Woopie Goldberg. Was viele nicht wissen: Die vor allem in amerikanischen Kirchen beliebte Musikstilrichtung ist mittlerweile auch im Westen der Pfalz sehr populär. Die Westpfalz-Gospel-Week könnte das sogar befeuern.

Der Verbands- und Stadtbürgermeister von Ramstein, Ralf Hechler (CDU), und die Bürgerinitiative "Bündnis für Familien" unterstützen nach eigenen Angaben bürgerliche und gemeinnützige Engagements. Die Westpfalz-Gospel-Week sei so etwas. In der Region gehöre amerikanischer Gospel schon längst zum Sonntagsgottesdienst dazu. Und genau deshalb sei auch Ramstein als Auftaktort genau der richtige.

"Wir würden uns freuen, wenn auch viele amerikanische Mitbürger und Mitbürgerinnen kommen."

Konzerte für den guten Zweck

In Ramstein, Waldfischbach-Burgalben, Rockenhausen und Pirmasens finden von Montag bis Donnerstag Benefizkonzerte im Rahmen der Gospel-Week statt. Verschiedene Gospel-Chöre aus der Westpfalz werden hierbei auftreten. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Die Erlöse geben die ausrichtenden Ortschaften an soziale Projekte weiter.

Die Veranstalter freuen sich, dass ein vielfältiges Angebot zusammengekommen ist. Das sei vor allem dem Verein "Zukunftsregion Westpfalz" zu verdanken.

Internationale Coaches bei Gospel-Week

Die Westpfalz-Gospel-Week ist mit internationalen Gesang-Coaches bestückt, die Workshops leiten. Sie kommen aus Ghana, Schweden und den USA. Die Teilnehmer proben gemeinsam Gospel-Songs ein, die am nächsten Sonntag (15. Mai) auf der Burg Lichtenberg im Kreis Kusel aufgeführt werden.

Malcolm Chambers aus Schweden ist einer der Coaches bei der Westpfalz-Gospel-Week. Westpfalz-Gospel-Week

Wegen Corona: Gospel-Week mehrmals verschoben

Zwei Anläufe habe es gegeben, sagt Ralf Hechler. Die Veranstalter würden sich nun sehr freuen, dass die Gospel-Week in diesem Jahr stattfinden dürfe. "Die Mitmachangebote sind gigantisch angenommen worden." Ganz besonders freue sich Ralf Hechler auf das Benefizkonzert am kommenden Montag, das in der Kirche St. Nikolaus in Ramstein-Miesenbach stattfinden wird.