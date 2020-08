per Mail teilen

Was funkelt denn da? Das hat sich ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei gedacht, als er bei Pirmasens mit seinem Unimog Gras mähte. Dann die Überraschung: Es waren Goldbarren!

Wie die Stadt Pirmasens mitteilt, war der Mann routinemäßig mit seinem Unimog an der B270 unterwegs, als er plötzlich die Goldbarren im Gras funkeln sah. Er stoppte das Fahrzeug, sprang aus seinem Führerhaus - und staunte nicht schlecht angesichts des Fundes. Die 30 Goldbarren lagen in Plastikhüllen im Scheckkartenformat im Grünstreifen verstreut - ihr Gewicht: je 2,5 Gramm. Ihr Wert: rund 4.000 Euro.

Rund 75 Gramm Gold hatte der Mitarbeiter der Straßenmeisterei bei Pirmasens im Gras gefunden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Armin Weigel/dpa

Goldfund löst Polizeiermittlungen aus

Der Mitarbeiter der Straßenmeisterei sammelte sie alle ein und brachte sie zum Fundbüro der Stadt. Das ist schon im Oktober vergangenen Jahres passiert - die Stadt machte den Fund erst jetzt öffentlich, weil zwischenzeitlich die Polizei in der Sache ermittelt hat. Sie musste beispielsweise abklären, ob es sich bei dem Feingold um Diebesgut handelt.

Kurierdienst hat offenbar die Goldbarren verloren

Ende Januar stand dann fest: Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei dem goldigen Fund um Ware handelt, die im Zusammenhang mit einer Straftat stehen. Die Polizei konnte auch den Eigentümer der Goldbarren ermitteln: Dieser sagte aus, die Sendung sollte per Kurierdienst zum Besteller der Ware in die Schweiz gebracht werden. Die Goldbarren seien dort aber niemals angekommen. Laut Stadt wurde die Überstellung in den Süden des Kantons Tessin inzwischen "angebahnt".

Der ehrliche Finder erhält fast ein Jahr später auch einen Finderlohn: Er bekommt aus dem Fund fünf Goldbarren.