In Göllheim im Donnersbergkreis findet bis nächsten Montag zum zweiten Mal die Göllheimer Sommernacht statt. Die Veranstaltungen sind der Ersatz für das Torbogenfest, das bereits im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Statt eines Straßenfestes lädt Göllheim nun Besucher zu kulturellen und kulinarischen Genüssen in verschiedene Höfe und Gärten ein, zum Beispiel zu einer Bilderausstellung, einer Lesung und zu Konzerten. Die Gastronomie bietet Grillabende und Getränke an. Für alle Veranstaltungen muss man sich anmelden, außerdem gelten Abstandregeln und Maskenpflicht.