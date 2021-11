per Mail teilen

Am Freitag beginnen die "Göllheimer Geschichtstage". Bis Sonntag sind im Ratssaal Vorträge geplant, beispielsweise zur Geschichte der Zuckerfabrik in Offstein. Ein anderes Thema ist die Frauenbewegung in der Pfalz seit dem 19. Jahrhundert. Die Vorträge sind kostenlos. Nach Angaben des Veranstalters, des Kulturvereins Göllheim, gelten die aktuellen Corona-Regeln.