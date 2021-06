per Mail teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstag bei Göllheim (Donnersbergkreis) ein 54-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der Motorradfahrer auf der B47 einen vorausfahrenden Pkw in einer leichten Rechtskurve überholen wollen und war dabei mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die beiden Autos kollidierten ebenfalls noch, ihre Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B47 war für die Dauer der Bergungsarbeiten für etwa vier Stunden voll gesperrt.