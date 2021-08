per Mail teilen

Nach dem Aus des Gnadenhofs für Nutztiere in Dahn in der Südwestpfalz ist noch immer unklar, wie es mit dem Verein weitergeht. Der Gnadenhof musste Ende 2019 geschlossen werden, weil die Versorgung der Tiere durch die Vereinsmitglieder nicht mehr sichergestellt war. Wegen der Corona-Pandemie konnte nach Angaben des Vereinsvorsitzenden bislang noch keine Mitgliederversammlung stattfinden, um über die Zukunft des Vereins zu beraten. Momentan kümmern sich die Mitglieder noch um knapp 20 Nutztiere, die nach der Schließung des Gnadenhofs anderweitig untergebracht wurden. Allerdings fehle es wegen Corona an wichtigen Spenden.