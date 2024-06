Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

18:42 Uhr ++ Verunglückter Gleitschirmflieger bei Dannenfels wohlauf ++ Der abgestürzte Gleitschirmflieger bei Dannenfels im Donnersbergkreis ist nach Angaben der Feuerwehr in Kirchheimbolanden unverletzt geblieben. Der Wehrführer sagte, der Mann sei sogar wieder in Richtung Startrampe gelaufen. Diese liegt etwa 200 Meter von der Absturzstelle entfernt. Der Wehrführer vermutet, dass der Mann eine oder mehrere Runden geflogen sei, dann aber an Auftrieb verlor und in die Baumkrone gestürzt sei. Etwa zweieinhalb Stunden habe es gedauert, den Gleitschirmflieger zu befreien. Neben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden waren auch Höhenretter aus Kaiserslautern im Einsatz.

17:24 Uhr ++ Gleitschirmflieger im Donnersbergkreis abgestürzt ++ In Dannenfels im Donnerbergkreis ist ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Die freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kircheimbolanden ist deshalb gerade im Einsatz. Demnach ist der Mann in der Krone eines ungefähr 17 Meter hohen Baumes hängengeblieben. Der Gleitschirmflieger hat den Sturz überlebt und wird gerade von der Feuerwehr und von Höhenrettern aus Kaiserslautern gerettet. Ob der Mann verletzt ist, ist noch nicht klar.

17:19 Uhr ++ Raphael Holzdeppe verabschiedet sich von Pfälzer-Publikum ++ In der Pfalz haben sie gestern Abschied von Stabhochsprung-Star Raphael Holzdeppe genommen. Zwar beendet der Athlet aus Zweibrücken erst nach der Saison seine Karriere, am Sonntag beim Stabhochsprung-Meeting in Landau hat sich der 34-Jährige aber schon mal verabschiedet. Nochmal in der Heimat anzutreten, war Holzdeppe ein Anliegen.

15:23 Uhr Knapp 3.000 Besucher beim Kleinen Pfälzer Kirchentag in Otterbach Der Kleine Pfälzer Kirchentag der evangelischen Kirche hat gestern Tausende Besucherinnen und Besucher nach Otterbach im Kreis Kaiserslautern gelockt. Nach Angaben der Veranstalter waren knapp 3.000 Besucher dort. Außerdem hätten sich knapp 2.000 Menschen online zum Livestream zugeschaltet, um Gottesdienst, Gesprächrunden und Konzerte zu verfolgen. Die Menschen seien vom kleinen Pfälzer Kirchentag begeistert gewesen, sagt Karin Schwartz, die die Veranstaltung mitorganisiert hat. Mit dem Kleinen Pfälzer Kirchentag wollten die Organisatoren unter anderem für den großen Kirchentag in Hannover werben.

13:35 Uhr ++ Zweibrücken: Nach Messerangriff in Untersuchungshaft ++ Ein 20-Jähriger soll in Zweibrücken versucht haben einen Mitbewohner mit einem Messer zu töten. Der Angreifer sitzt in Untersuchungshaft – die Tat ereignete sich bereits Ende März. Während eines Streits in der gemeinsamen Unterkunft soll der 20-Jährige seinen 29-jährigen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer konnte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Zweibrücken stark blutend zu einer Nachbarin flüchten. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer kurz darauf in der Nähe fest. Der Fall blieb lange unbekannt, weil die Polizei damals keine Pressemeldung herausgab. Wieso es die nicht gab, ist nach Angaben eines Polizeisprechers unerklärlich. Es habe keinen Grund gegeben, keine Meldung zu machen. Womöglich sei die Meldung versäumt worden, weil es Wechsel der Zuständigkeiten zwischen Dienststelle, Kripo und Staatsanwaltschaft gab und außerdem das lange Osterwochenende anstand. Zuerst hatte die Tageszeitung "Pfälzischer Merkur" über den Fall berichtet.



12:23 Uhr ++ Trotz EM-Spiels: Viel los bei Langer Nacht der Kultur in Kaiserslautern ++ Die "Lange Nacht der Kultur" in Kaiserslautern am vergangenen Wochenende hat mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt gelockt. Das hat der Leiter des Kulturreferats der Stadt Kaiserslautern, Christoph Dammann, gesagt. An mehr als 30 Orten gab es verschiedene Veranstaltungen. Trotz des bescheidenen Wetters und der Fußball-EM waren die gut besucht, so Dammann.

11:13 Uhr ++ Gutscheinsystem in Pirmasens laut Stadt erfolgreich ++ Vor drei Jahren hat die Stadt Pirmasens ein lokales Gutscheinsystem eingeführt - und zwar bisher sehr erfolgreich, wie die Verwaltung bilanziert. Das System ist simpel: Die Menschen in Pirmasens kaufen Gutscheine im Wert von zehn bis 250 Euro und können diese dann in den Betrieben vor Ort einlösen. Mit der Aktion will das Stadtmarketing dafür sorgen, dass mehr Menschen lokal einkaufen. 40 Einzelhändler und Gastronomen beteiligen sich zurzeit an dem Gutscheinsystem. Es sollen laut Stadt weitere dazukommen.

7:03 Uhr ++ Versuchter Mord: Prozess in Kaiserslautern startet ++ Vor dem Landgericht Kaiserslautern muss sich ab heute eine 84-jährige Frau wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, vergangenes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag vorsätzlich einen Brand im Dachgeschoss des gemeinsamen Hauses in Eisenberg gelegt zu haben. Sie habe mehrere Papierstapel angezündet, in Folge habe das ganze Dachgeschoss gebrannt. Zur gleichen Zeit habe der Ehemann im Wohnzimmer geschlafen. Der Mann konnte sich laut Staatsanwaltschaft jedoch rechtzeitig aus dem brennenden Haus retten.



6:33 Uhr ++ Bürgerbus in der VG Kirchheimbolanden startet ++ In der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gibt es ab dem 1. Juli einen Bürgerbus. Das hat die Verbandsgemeinde mitgeteilt. Ob zum Arzt, zum Einkaufen oder zur Bank – Ehrenamtliche bringen dann Menschen, die selbst nicht fahren können, innerhalb der Verbandsgemeinde kostenlos von A nach B. Der Bürgerbus holt die Menschen vor der eigenen Haustür ab und bringt sie nach dem Termin auch wieder zurück. Die Fahrt muss vorher telefonisch reserviert werden. Vor allem richtet sich das Angebot an Seniorinnen und Senioren oder Menschen, die nicht richtig oder gar nicht gehen können. Der Bus fährt dienstags und donnerstags von 8 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Zum Wochenmarkt und zum Einkaufen in Kirchheimbolanden geht es freitags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Auch in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land soll es ab diesem Sommer einen Bürgerbus geben. Wann es dort genau losgeht, ist noch nicht ganz klar.



