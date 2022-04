Glas-und Alkoholverbot auf dem Betze

per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern hat für das Derby zwischen dem 1.FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken am Sonntag ein Alkohol- und Glasverbot ausgesprochen. In und vor dem Stadion darf laut Stadtverwaltung kein Alkohol ausgeschenkt werden. Außerdem dürfen Fans aus Sicherheitsgründen keine Glasflaschen im Bereich des Hauptbahnhofs und des Betzenbergs mitführen. Das Polizeipräsidium Westpfalz wird nach eigenen Angaben bei dem Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Saarbrücken mit mehreren hundert Kräften im Einsatz sein. Aufgrund der Rivalität zwischen den Mannschaften gilt das Duell am Sonntag als Hochrisikospiel.