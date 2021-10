Glan wird bei Rutsweiler renaturiert

per Mail teilen

Der Glan wird zurzeit zwischen Rutsweiler und Mühlbach im Kreis Kusel renaturiert. Das Ziel: Der Fluss soll ökologisch wieder in einen guten Zustand versetzt werden.

Das Wort „Glan“ kommt eigentlich aus dem keltischen und bedeutet so viel wie "hell, klar, glänzend" Doch davon ist der Fluss Glan im Kreis Kusel weit entfernt. Damit sich das bessert, wir der Fluss jetzt auf einem Teilstück behutsam renaturiert.

Neuer Untergrund und Totholz für den Glan

Bauarbeiter sind gerade dabei, die Fluss-Sohle ganz unten am Grund für Fische und wirbellose Tiere wieder attraktiv zu machen. Fische wie Barben, Äschen, Forellen oder Groppen sollen sich im Kiesbett, das hier auf rund zwei Kilometern aufgeschüttet wurde, wieder wohl fühlen können. Aber eben auch deren Nahrung, die Larven von verschiedenen Fliegenarten sollen sich ansiedeln. Deshalb wurde extra Totholz in den Fluss eingebracht.

Hintergrund der Arbeiten ist eine europäische Wasser-Rahmenrichtlinie. Sie besagt, dass Gewässer in einen sehr guten ökologischen Zustand gesetzt und dann erhalten werden müssen. Projektleiter Konstantin Kempf von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd sagt, da habe man am Glan noch viel Arbeit.

"Glan ist in einem ökologisch schlechteren Zustand"

"Der Glan ist grundsätzlich schon einmal in einem schlechteren Zustand wie andere Gewässer", sagt er. Was daran liege, dass viele Menschen ihn nutzen würden. "Und deshalb auch ist eine Renaturierung hier eben so entscheidend."

Bis zum 30.Oktober sollen die Arbeiten an dem Teilstück zwischen Rutsweiler und Mühlbach abgeschlossen sein. Insgesamt muss die SGD Süd aufgrund der Wasser-Rahmenrichtlinie aber 27 Kilometer des Glan renaturieren.