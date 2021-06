per Mail teilen

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Glan-Münchweiler im Landkreis Kusel ein Geldautomat gesprengt. Die Täter befinden sich noch auf der Flucht.

Die Täter lösten um kurz nach 3 Uhr den Alarm der Sparkassenfiliale in Glan-Münchweiler aus. Anschließend seien sie mit einem Auto vom Tatort geflüchtet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um einen dunklen Kombi, möglicherweise ein Audi A6, gehandelt hat. Sie seien in Richtung A62 davongefahren. Die Kennzeichen des Fahrzeugs sind nach Polizeiangaben nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei erfolglos geblieben.

Täter flüchten Richtung A62

Wieviel Geld die unbekannten Täter bei der Sprengung erbeuten konnten, stehe noch nicht fest. Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit auch nichts über weitere Schäden beispielsweise am Bankgebäude bekannt. Die Kriminalpolizei sei vor Ort und untersuche den Tatort. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise zu den Tätern oder dem Fluchtwagen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Kripo in Kaiserslautern melden.

Immer wieder werden Geldautomaten gesprengt

Im vergangenen Jahr waren in der Westpfalz zahlreiche Geldautomaten gesprengt worden, unter anderem in Kirchheimbolanden. Das Landeskriminalamt ermittelte, ob eine professionelle Bande hinter den Taten steckt. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr deutlich mehr Angriffe auf Geldautomaten in Rheinland-Pfalz gegeben als noch 2019.