Bei Glan-Münchweiler im Landkreis Kusel ist ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 22-Jährige am Dienstagnachmittag auf der B423 unterwegs. In einer Rechtskurve sei er aus noch ungeklärter Ursache von der Bundesstraße abgekommen und in einem Feld gelandet. Der Motorradfahrer erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber habe den jungen Mann anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die B423 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.