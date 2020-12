per Mail teilen

Die Polizei in Lauterecken sucht den Fahrer eines Autos, der am vergangenen Sonntag zwischen Odernheim und Rehborn unterwegs war und von einem Motorrad überholt wurde. Er könnte wichtiger Zeuge eines Unfalls sein, bei dem ein Auto im Glan gelandet ist. Die Polizei bittet deshalb den betroffenen Autofahrer sich bei der Polizei in Lauterecken zu melden. Bei dem Unfall sind zwei Insassen eines Autos leicht verletzt worden.