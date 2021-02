Der insolvente Schuhhersteller Peter Kaiser ist verkauft: Neben dem bisherigen Geschäftsführer steigt ein Investorenpaar ein. Die Fabrik in Pirmasens wird geschlossen.

Bei den neuen Investoren handelt es sich um ein Ehepaar aus der Gründerfamilie des Kosmetikkonzerns Wella. Die Investorensuche war nach Angaben des Unternehmens schwierig: Monatelang hatte der insolvente Schuhhersteller Peter Kaiser nach einem Geldgeber gesucht.

Noch ist unklar, wo es mit der Produktion der hochwertigen Schuhe weitergehen soll. Bislang ist nur bekannt: Das Firmengebäude in Pirmasens soll erhalten bleiben. Die Mitarbeiter müssen aber bis Ende April gehen.

Geschäftsführer Stefan Frank bedauert, dass die Produktion am Standort Pirmasens geschlossen wird. Es schlügen gerade zwei Herzen in seiner Brust: "Ich bin Pirmasenser, ich kenne Peter Kaiser noch als Kind. Eigentlich überwiegt immer noch die Trauer. Auf der anderen Seite haben wir die Chance, etwas Neues zu gestalten."

Auch Peter Kaiser kämpft mit Corona

Schon vor der Corona-Krise hatte Peter Kaiser finanzielle Probleme. Die haben sich durch die Pandemie noch verschlimmert. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um fast 40 Prozent eingebrochen. Dieses Jahr könnte das Minus sogar noch größer werden - wegen des zweiten Lockdowns.

Das Firmengebäude von Peter Kaiser in Pirmasens soll erhalten bleiben - die Produktion wird dicht gemacht. Peter Kaiser

Kündigungen für fast 200 Mitarbeiter

Seit Dezember läuft bei Peter Kaiser ein Insolvenzverfahren in Eigenregie für die Schuhfabrik. Im Januar haben dort deshalb knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kündigungen bekommen. Kurz danach wurde auch ein Insolvenzverfahren für die fast 70 Mitarbeiter von Verkauf und Vertrieb beantragt. Eine Fabrik in Portugal ist von alldem offenbar nicht betroffen.

Die Schuhfabrik Peter Kaiser in den 1990er Jahren. dpa Bildfunk Picture Alliance

Von Hausschuhen zu Anlassschuhen

Mit Hausschuhen hat bei Peter Kaiser alles angefangen, damals, 1838 in einer kleinen Schuhwerkstatt in Pirmasens. Später spezialisiert sich das Unternehmen auf Damenschuhe und stellt in seiner Fabrik vor allem sogenannte Anlassschuhe her – Schuhe für besondere Anlässe. Inzwischen produziert Peter Kaiser seit mehr als 180 Jahren Schuhe und gilt damit als eine der ältesten Schuhfabriken in Europa.