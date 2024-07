Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

15:43 Uhr ++ FCK siegt im Testspiel 3:1 ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat sein erstes Testspiel im Trainingslager gewonnen. Mit 3:1 setzten sich die Roten Teufel gegen den aserbaidschanischen Meister Qarabağ Ağdam durch. Das 1:0 für den FCK fiel durch ein Eigentor nach einem Eckball. Das 2:0 schoss Marlon Ritter per Freistoß und den dritten Treffer erzielte Boris Tomiak per Elfmeter. Noch bis Sonntag sind die Roten Teufel im Trainingslager in Südtirol. Anfang August startet die neue Zweitligasaison.

14:29 Uhr ++ Naturoasen für Zweibrücken ++ Die Stadt Zweibrücken will in der Innenstadt sogenannte Naturoasen schaffen. Die sollen die Auswirkungen der Klimaerwärmung abfedern und für kühlere Temperaturen in der Innenstadt sorgen. Unter anderem soll ein Bachlauf im Stadtteil Ernstweiler renaturiert werden. Außerdem sollen kleine Grünflächen - sogenannte PikoParks - entstehen. Die Kosten von knapp 400.000 Euro werden laut Stadt zu 90 Prozent vom Bund übernommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 12:30 Uhr.

12:43 Uhr ++ Geplanter B10-Ausbau wird erneut geprüft ++ Der geplante Ausbau der B10 zwischen Hinterweidenthal und Landau muss erneut auf den Prüfstand. Das Bundesverkehrsministerium wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss verpflichtet, die Kosten und Nutzen des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße neu zu berechnen. Die vorausgesagten Kosten für den B10 Ausbau haben sich seit 2016 fast verdoppelt. Hinzu kommt, dass nach aktuellen Verkehrszählungen auf der B10 weniger Schwerlastverkehr erwartet wird. Diese Zahlen können allerdings trügen, denn aktuell müssen Lastwagen wegen Bauarbeiten bei Landau Umleitungen fahren. Das Verkehrsministerium muss nun also Kosten und Nutzen neu aufrechnen. Bis es belastbare Zahlen und Ergebnisse gibt, kann es laut Ministerium bis ins kommende Frühjahr dauern. Um den Ausbau der B10 gibt es seit Jahrzehnten Streit. Umweltschützern ist der vierspurige Ausbau ein Dorn im Auge. Die strukturschwache Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens wünschen sich dringend eine bessere Verkehrsanbindung in Richtung Rhein und Süddeutschland. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 11:30 Uhr.

11:04 Uhr ++ Theodor-Zink-Museum erhöht Ticketpreise ++ Das Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern wird ab 1. August dieses Jahres die Eintrittspreise für Sonderausstellungen erhöhen. Das hat der Stadtrat am Abend beschlossen. Demnach wird der reguläre Eintritt um einen Euro auf jetzt sechs Euro erhöht. Der ermäßigte Eintritt wird von 2,50 auf drei Euro pro Person angehoben. Schüler und Studenten, die in der Gruppe mit einem Lehrer das Museum besuchen, zahlen - wie bisher auch - keinen Eintritt. Auch der freie Eintritt in die Dauerausstellung bleibt erhalten. Zum letzten Mal sind die Preise 2019 angehoben worden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 9:30 Uhr.

8:10 Uhr ++ Opel mit guter Auftragslage - Einstellungen in Kaiserslautern ++ Entgegen dem Trend, dass viele Automobilzulieferer Personal abbauen, stellt Opel nach eigenen Angaben derzeit ein. Grund sind nach Angaben einer Sprecherin, dass das Komponenten-Werk in Kaiserslautern ein wichtiger Standort für die Produktion von Stellantis ist. In der Westpfalz würden Fahrzeugteile für mehr als 30 Fahrzeug-Modelle von sechs verschiedenen Konzernmarken hergestellt. Unter anderem für Opel, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Fiat und Jeep. Auch die gestiegenen Zulassungszahlen bei Opel und Stellantis hätten zur positiven Entwicklung beigetragen, heißt es. Zur Unterstützung der Mitarbeiter am Standort Kaiserslautern habe das Unternehmen in der Produktion eine zweistellige Anzahl an Ferienhelfern eingestellt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 7:30 Uhr.

7:00 Uhr ++ Kaiserslautern hat Haushaltsdefizit ++ Die Stadt Kaiserslautern wird im kommenden Jahr erneut keinen ausgeglichenen Haushalt haben. Das sagte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel auf der Stadtratssitzung am Abend. Das Defizit wird laut Kimmel im kommenden Jahr bei knapp 47.800.000 Euro liegen. Damit sei die Stadt vom gesetzlich geforderten ausgeglichenen Haushalt weit entfernt. Und das, obwohl die Verwaltung versucht habe, an allen Ecken und Enden zu sparen. Die Erträge der Stadt Kaiserslautern würden zwar um neun Millionen Euro steigen. Trotzdem werde der Fehlbetrag in den kommenden Jahren immer größer. Grund: Die Ausgaben, beispielsweise im Bereich der sozialen Sicherung, seien stark gestiegen. Daher, so Kimmel, werde man überlegen müssen, künftig unter anderem eine Übernachachtungssteuer, eine Verpackungssteuer und eine Gebühr für den Winterdienst einzuführen. Außerdem könnte der Hebesatz der Grundsteuer angehoben werden. Beschlossen werden soll der Haushalt im November. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:58 Uhr ++ Lebensgefährlich verletzter Rollerfahrer im Donnersbergkreis ++ Ein Rollerfahrer ist im Donnersbergkreis bei einem Unfall auf einer Landesstraße lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 60-Jährige gestern Nachmittag auf der L400 zwischen Gaugrehweiler und St. Alban. Eine Autofahrerin hatte versucht ihn zu überholen, aber wohl den Abstand zu einem entgegenkommenden Auto falsch abgeschätzt. Die 46-Jährige zog scharf nach rechts, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch wurde der Rollerfahrer von der Straße gedrängt und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Rollerfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Gegen die Autofahrerin wird jetzt ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:54 Uhr ++ Wahl in Frankreich - Reaktionen aus der Südwestpfalz ++ Die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), hat sich über den Ausgang der Parlamentswahlen in Frankreich erleichtert gezeigt. Das Linksbündnis um Jean-Luc Mélenchon hat sich als stärkste Kraft durchgesetzt, vor der Partei Rénaissance von Präsident Macron und der rechtsextremen Rassemblement National. Nach dem Wahlergebnis ist die Landrätin des Kreises Südwestpfalz zuversichtlich, dass sie auch künftig gut mit den französischen Nachbargemeinden zusammenarbeiten kann. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 6:30 Uhr.

16:36 Uhr ++ Nach Unfall in Waldleinigen wird Verursacher gesucht ++ Nach einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer bei Waldleiningen im Kreis Kaiserslautern sucht die Polizei einen Autofahrer. Gestern gegen 12 Uhr waren laut Polizei mehrere Motorradfahrer von Kaiserslautern in Richtung Waldleiningen unterwegs. Dann kam ihnen ein Auto entgegen, das teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr. Ein Motorradfahrer musste ausweichen und kam deswegen von der Straße ab. Der 52-jährige Motorradfahrer krachte gegen einen Baum. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher hat nicht angehalten. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn und sucht Zeugen des Unfalls. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 16:30 Uhr.

16:00 Uhr ++ Demo vor Sitzung des Stadtrates in Kaiserslautern ++ Dutzende Kaiserslauterer haben vor der ersten Sitzung im neu zusammengesetzten Stadtrates auf dem Rathausvorplatz demonstriert. Die knapp 50 Teilnehmer wollen nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Unter dem Motto "Bleibt stabil" fordern die verschiedenen Bündnisse, dass die Ratsfraktionen so wörtlich "in keiner Weise mit der AFD oder anderen Rechtsextremen zusammenarbeiten". Bei der Kommunalwahl Anfang Juni hat die AfD ihr Ergebnis nahezu verdoppelt und ist jetzt mit elf Sitzen im neuen Lautrer Stadtrat vertreten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 15:30 Uhr.

15:18 Uhr ++ Landstraße bei Hornbach halbseitig gesperrt ++ In Hornbach im Kreis Südwestpfalz ist ab heute die Landstraße 478 an einer Stelle halbseitig gesperrt. Dort wird nämlich die Lauerbrücke saniert. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mitgeteilt. Ein Teil der Brücke soll in den kommenden Wochen erneuert werden. Die Arbeiten in Hornbach dauern voraussichtlich bis Anfang August. Insgesamt soll die Sanierung um die 75.000 Euro kosten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 14:30 Uhr.

15:15 Uhr ++ Freibad in Zweibrücken wieder uneingeschränkt geöffnet ++ Badegäste können ab heute wieder zu den regulären Öffnungszeiten im Freibad Zweibrücken schwimmen gehen. Wegen Personalmangels konnten die Betreiber das Freibad an der Schließ eine Woche lang nur am Nachmittag öffnen. Von 13 Bademeistern waren sechs krank und einer in Urlaub. Nach Angaben des Betreibers konnten die Mitarbeitenden des Badeparadieses ab heute zum Freibad wechseln. Badegäste sollten also für die kommenden Wochen ohne Einschränkungen das Freibad benutzen können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 14:30 Uhr.

14:29 Uhr ++ Zug erfasst Pferd bei Lauterecken - tot ++ Bei einem Unfall auf der Bahnstrecke bei Lauterecken ist am Morgen ein Pferd ums Leben gekommen. Bis kurz vor zehn konnten wegen des Unfalls zwischen Kaiserslautern und Lauterecken keine Züge fahren. Am Morgen meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn der Bundespolizei in Kaiserslautern, dass die Regionalbahn mit einem freilaufenden Pferd zusammengestoßen war. Der Zug erwischte das Tier nach Polizeiangaben kurz nachdem die Regionalbahn den Bahnhof Lauterecken verlassen hatte. In der Regionalbahn saßen zum Unfallzeitpunkt zwölf Fahrgäste, außerdem der Zugführer. Bei dem Aufprall wurde keiner der Passagiere verletzt. Das Pferd starb bei dem Unfall. Der Halter des Tieres wurde informiert und kümmerte sich darum, das Pferd von den Gleisen zu entfernen. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn begutachtete den Zug vor Ort und konnte Entwarnung geben. Die Regionalbahn setzte ihre Fahrt ohne Beschädigungen in Richtung Kaiserslautern fort. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 13:30 Uhr.

13:02 Uhr ++ Stärkere Zusammenarbeit in der Südwestpfalz ++ Die Städte Pirmasens, Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz wollen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten. Ein entsprechendes Modellprojekt wird um zwei Jahre verlängert. Darum geht unter anderem heute im Stadtrat in Pirmasens. Das Modellprojekt "Interkommunale Zusammenarbeit" sei ein voller Erfolg, bescheinigen die Wissenschaftler, die das Projekt begleiten. Ziel ist, dass die beteiligten Stadt- und Kreisverwaltungen durch eine effiziente Zusammenarbeit Kosten sparen. Etwa indem Beratungen zu bestimmten Themen nicht mehr überall angeboten werden - man Formulare und Anträge aber trotzdem überall abgeben kann. Zum Beispiel für das Bafög. Außerdem geht es in der Stadtratssitzung um eine Änderung beim Hugo-Ball-Preis. Künftig soll ein Förderpreis ausgelobt werden. Und zwar für Werke, die ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung setzen. Hintergrund ist die Diskussion über mögliche antisemitische Tendenzen des Pirmasenser Künstlers Hugo Ball. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 11:30 Uhr.

12:58 Uhr ++ Mobile Methan-Messung in Pirmasens und Rodalben ++ In Pirmasens und Rodalben ist ab heute ein spezielles Messfahrzeug unterwegs. Es soll in den kommenden zwei Wochen überprüfen, ob irgendwo verstärkt Erdgas austritt. Dazu messen auffällige Sensoren auf dem Dach des Autos die Konzentration von Methan und Ethan in der Luft. Wie die Stadtwerke mitteilen, ist der Hintergrund eine neue EU-Verordnung, die voraussichtlich ab August in Kraft tritt - und Gasnetzbetreibern solche Messungen dann regelmäßig vorschreibt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 11:30 Uhr.

12:57 Uhr ++ Geänderte Öffnungszeiten im Warmfreibad Kaiserslautern ++ Das Warmfreibad in Kaiserslautern öffnet in dieser Woche an einigen Tagen später als üblich. Schuld ist nach Angaben der Stadt, dass sich einige Mitarbeiter krank gemeldet haben. Heute öffnet das Warmfreibad deshalb erst um 12 Uhr. Morgen öffnet es regulär um 8 Uhr und den Rest der Woche wieder erst ab 12 Uhr. Laut Stadt sollen die Öffnungszeiten sofort wieder verlängert werden, wenn sich die Mitarbeiter wieder gesund gemeldet haben. Aktuell geht die Stadt davon aus, dass es nur diese Woche Einschränkungen geben wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 11:30 Uhr.

11:06 Uhr ++ Erste Sitzung des Stadtrates Kaiserslautern nach der Wahl ++ Der Stadtrat Kaiserslautern kommt heute zur ersten Sitzung nach der Kommunalwahl zusammen. In dieser wird es laut Stadt unter anderem auch um den Haushalt für das kommende Jahr gehen. Die finanzielle Situation der Stadt ist angespannt. Für den diesjährigen Haushalt musste eine Sperre für zwei Bereiche erlassen werden. In der Sitzung wird Oberbürgermeisterin Kimmel (SPD) außerdem die neu gewählten Ratsmitglieder verpflichten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 10:30 Uhr.

9:58 Uhr ++ Zwei Schulen aus der Westpfalz werden "Nachhaltige Schule" ++ 31 Schulen in Rheinland-Pfalz werden heute mit der Umweltplakette des Landes ausgezeichnet. Darunter auch zwei Schulen aus Landstuhl. Das Bildungsministerium und die Landesschülervertretung würdigen die Schulen damit für ihr nachhaltiges Engagement. Geehrt wird zum Beispiel die Förderschule in Landstuhl - sie bietet einen wöchentlichen Bauernhoftag an und es gibt einen eigenen Schulgarten. Auch die St.-Katharina Realschule in Landstuhl hat einen Schulgarten. Außerdem verzichtet die Schule bei Klassenfahrten auf Flugreisen und bietet auch keine Skifreizeiten an. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 9:30 Uhr.

8:36 Uhr ++ Kampfmittelräumdienst auf Baustelle in Pirmasens ++ Nachdem in Pirmasens Mitte Juni bei Bauarbeiten eine Sprenggranate gefunden worden war, ist auf der Baustelle nun immer ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit dabei. Auch wenn die Granate in der Rheinbergerstraße sofort entfernt werden konnte, sei das neue Vorgehen für die Sicherheit der Anwohner und der Bauarbeiter unerlässlich, sagte der Bürgermeister von Pirmasens, Michael Maas (CDU). Der Mitarbeiter würde ständig den Boden kontrollieren und den Aushub schrittweise freigeben. Dadurch werde die Sanierung der Straße für Stadt Pirmasens erheblich teurer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 8:30 Uhr.

6:16 Uhr ++ Stadt reagiert auf Kritik von Freibad Förderverein ++ Der Förderverein der Waschmühle hat sich darüber geärgert, dass das Freibad in Kaiserslautern dieses Jahr schon wieder nicht rechtzeitig öffnen konnte. Die Stadt hat jetzt auf die Kritik reagiert. Aus dem Rathaus heißt es, man habe Verständnis für die Wünsche des Fördervereins, aber die Umsetzung sei nicht so leicht. Der Verein hat zum Beispiel vorgeschlagen, schon früher, also vielleicht im Februar, mit den Sanierungen anzufangen. Den Vorschlag weist die Stadt zurück. Für die Arbeiten muss das Wasser abgelassen werden. Das ist aber eine Art Frostschutz. Wenn es im Februar noch Frost gibt, könnte dann die komplette Anlage einfrieren. Allgemein sei es schwer mit dem Wetter die Bauarbeiten zu planen. Der Förderverein fragt sich auch, wieso denn nicht einmal richtig investiert wird, damit es nicht jedes Jahr dieselben Probleme gibt. Es sei schon einiges geplant, sagt die Stadt, ob das umgesetzt wird, hänge davon ab, ob die Stadt genug Geld habe. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr ++ Prozess: Sohn soll Vater in Neustadt getötet haben ++ Am Landgericht Frankenthal beginnt am Montag der Prozess gegen ein Mann wegen Totschlags. Der heute 57-jährige Angeklagte soll seinen Vater in seiner Neustadter Wohnung, als er in seinem Bett lag, zunächst gewürgt haben. Danach soll er mit einem Küchenmesser auf den Hals des Vaters eingestochen haben. Dabei wurde das Opfer nahezu enthauptet. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte die Tat als grausamen Mord angeklagt, weil sie davon ausging, dass der Vater bei dem Angriff erhebliche Schmerzen erlitt. Das Landgericht Frankenthal hatte aber ein weiteres medizinisches Gutachten eingeholt. Das kam zu dem Ergebnis, dass das Opfer wohl keine erheblichen Schmerzen erlitten hat. Der Angeklagte muss sich deshalb nun wegen Totschlags verantworten. Kurz nach der Tat hatte er sich bei der Polizei gestellt und gestanden. Zum Tatmotiv machte das Gericht keine Angaben. Im Prozess soll auch ein psychiatrischer Gutachter anwesend sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 6:30 Uhr.