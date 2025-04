Alle Jahre wieder stellen sich viele Menschen dieselbe Frage in der Vorweihnachtszeit: Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten? SWR-Wetterexpertin Anja Awolin kennt bereits ein paar Tage vor Heiligabend die Antwort.

"Nach aktuellen Berechnungen: nein", so die kurze und schon alles sagende Antwort von Wetterexpertin Awolin. "Die Luft bei uns in der Region ist am Heiligen Abend und am ersten Feiertag zu warm." Die Temperaturen steigen am 24. und 25. Dezember auf sieben Grad in Landstuhl und acht Grad in Pirmasens.

Kaiserslautern und Region: Zu warm für weiße Weihnachten

"Ein lebhafter Wind bringt dazu viele Wolken, örtlich Regen und auch ein paar Sonnenstrahlen." Am zweiten Weihnachtsfeiertag gehen die Temperaturen in der Westpfalz auf sechs Grad zurück. Es bleibt dafür aber trocken - Sonne und Wolken wechseln sich am Himmel über der Region ab.

Weiße Weihnachten: Hier bekommen Sie trotzdem welche

Trotzdem: Eine winzige Chance auf Weihnachten in weiß gibt es doch. Aber eben nicht in der Westpfalz. Dafür müsste man schon in die höheren Lagen fahren wie Schneifel, Hohe Eifel, Hoher Westerwald und Hunsrück. Hier liegt die Chance zwischen 36 und 48 Prozent - auf Grundlage der Wetteranalysen zwischen 1991 und 2020.