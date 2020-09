per Mail teilen

Die Corona-Krise hat viele Firmen in der Westpfalz hart getroffen. Es gibt aber auch Betriebe, die von der Pandemie profitiert haben. Wir zeigen jeweils ein Beispiel.

Marco Jaworski (links) rechnet für seinen Getränkehandel in Katzweiler mit hohen Verlusten. Stefan Herrmann (links) verzeichnet dagegen eine große Nachfrage bei seinem Wohnmobil-Verleih in Waldmohr. SWR

Etwa ein halbes Jahr schon dauert die Corona-Krise. Für viele bedeutet das Einschränkungen, Verzicht oder sogar finanzieller Verlust. Hätte man Marco Jaworski Anfang des Jahres gefragt wie sein Geschäft läuft, die Antwort wäre gewesen: "Perfekt, so kann es weitergehen!" Doch dann kam Corona. Jaworski verdient sein Geld als Getränkehändler, der auch passendes Equipment für Feiern wie Biertische, Gläser, Spülmaschinen und Kühl – oder Ausschankwagen verleiht.

Getränkehändler Marco Jaworski gehört zu den Verlierern der Corona-Krise. SWR

Umsatz mit Festen komplett weggebrochen

Das Familienunternehmen aus Katzweiler wurde von Jaworskis Opa in den Fünfzigerjahren gegründet. Marco Jaworski ist quasi in den Job hineingewachsen, kennt viele der Kunden von klein auf. Das Hauptgeschäft der Jaworskis sind Geburtstage, Hochzeiten und Kerwen bis hin zum Eulenkopffest mit rund 5.000 Besuchern. Das meiste davon, vor allem die großen Feste, fällt in diesem Jahr aus.

70-80 Prozent weniger Umsatz wegen Corona

Einen jungen Mann, den er zu Beginn des Jahres eingestellt und gerade erst eingelernt hatte, musste Marco Jaworski wieder entlassen. Der Mann ist inzwischen allerdings woanders untergekommen. Für Marco Jaworksi und seinen Betrieb ist das Ganze dagegen noch nicht ausgestanden: "Wir haben im Monat laufende Kosten von 30.000 Euro, für die Abzahlung von Lkw, Darlehen, was man sich in den Jahren so aufgearbeitet hat. Ich schätze, zum Ende des Jahres werden wir zwischen 70 und 80 Prozent weniger Umsatz machen."

Wie hart ihn der Schlag am Ende des Jahres treffen wird, hängt auch davon ab, wie lange dieser warme September noch andauert, den wir gerade erleben. Viele Biergärten sind voll, was dem Geschäft gut tut: "Vom Wetter her kann das jetzt so bleiben bis Weihnachten mit 35 Grad, dann hätten wir immer noch gut zu tun", scherzt Jaworski.

Wohnmobilverleiher profitiert von Corona

Zu den Gewinnern der Corona-Krise zählen unter anderem die Menschen, die ihr Geld mit Urlaub in der Heimat verdienen. Also zum Beispiel Besitzer von Ferienwohnungen, Betreiber von Campingplätzen – oder Wohnnmobilverleiher wie die Firma Edel Herrmann in Waldmohr. Für Geschäftsführer Stefan Herrmann begann das Jahr allerdings zunächst auch nicht gut: "Im ersten Halbjahr war durch die Reiseverbote das Geschäft nicht existent. Die Buchungen, die ich hatte, wurden aber nicht storniert, sondern nach hinten verlegt."

Stefan Herrmann freut sich über gute Umsätze mit seinem Wohnmobilverleih. SWR

Große Nachfrage nach Wohnmobilen

Seit Juni laufe die Vermietung sehr gut, weil die Leute nach alternativen Möglichkeiten für ihren Urlaub suchten. Deshalb macht Herrmann seit ein paar Monaten mit seinem Wohnmobilverleih das Geschäft seines Lebens, erzählt er schmunzelnd: "Die Buchungszahlen sind so, dass ich sogar Autos nachkaufen musste, weil ich nicht genug verfügbare Autos hatte. Ich habe dann schnell reagiert, dass ich auch weiterhin vermieten kann. Ich bin ausgebucht, bis auf wenige Termine im Oktober und November."

Luxuscamping wird immer beliebter

Mit dem Wohnmobil zu verreisen sei in den vergangenen Jahren generell immer beliebter geworden, in Corona-Zeiten sei die Nachfrage kaum noch zu decken. Allerdings hätten sich die Ansprüche der Camper geändert. Luxus stehe immer mehr im Vordergrund: "Die Leute, die jetzt einsteigen ins Campen, haben eine andere Erwartungshaltung als der Camper, den man von früher kennt. Die wollen Luxus haben, es bequem haben."

Kaum Wohnmobile auf dem Markt

Preislich habe sich für die Urlauber nicht viel verändert. Die Mietpreise seien ziemlich stabil geblieben, trotz Corona. Aber es gebe noch ein ganz anderes Problem: "Der Markt für Wohnmobile - auch zum Kaufen - ist komplett leergefegt", berichtet Stefan Herrmann. Er möchte seine Wohnmobilflotte im kommenden Jahr weiter aufstocken, von sechs auf 12 Fahrzeuge. Im Verreisen mit dem Wohnmobil sieht er die Zukunft.