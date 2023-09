Zwei junge Männer in Pirmasens mit Macheten und Kurzwaffen angegriffen

Auf dem Exerzierplatz in Pirmasens kam es zu einer wilden Auseinandersetzung von zeitweise bis zu 30 Leuten und im Internet kochte die Gerüchteküche.

Die Polizei hat am Mittwochabend zwei leicht verletzte junge Männer auf dem Exerzierplatz angetroffen. Diese hätten, so die Beamten, Schnittwunden an einem Arm und am Finger gehabt. Vorausgegangen war ein Anruf bei der Polizei, dass sich mehrere Personen auf dem Exerzierplatz aufhalten würden, zudem sei eine Machete gesehen worden.

Verletzte auf Exerzierplatz von mehreren Männern attackiert

Die beiden jungen Männer sagten der Polizei, dass sie von fünf Personen angegriffen worden seien. Die Angreifer hätten zwei Macheten, zwei Kurzwaffen und eine Handgranate dabeigehabt. Wie die Polizei inzwischen berichtet, sollen zeitweise bis zu 30 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Warum die Situation auf dem Exerzierplatz in Pirmasens eskaliert ist, sei noch nicht klar.

Polizei geht davon aus, dass sich die Personen kannten

Die Polizei sucht derweil nach den Tätern, die die beiden jungen Männer verletzt haben. Bisher hätten die Ermittlungen ergeben, dass sich die Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, alle gegenseitig kennen. Es werde im Moment wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen Bedrohung ermittelt.

Auf Facebook kochte nach Polizeieinsatz in Pirmasens Gerüchteküche

Über die sozialen Netzwerke hatte sich noch am Abend das Gerücht verbreitet, dass es in Pirmasens einen Amoklauf gegeben habe. Inklusive Ausgangssperren und Hubschraubereinsatz. Das sei definitiv nicht der Fall gewesen, heißt es von der Polizei. An diesen Gerüchten sei nichts dran gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder die andere Hinweise geben können, sich zu melden. Das kann per Telefon unter der Nummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de geschehen.