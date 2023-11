Aktivistinnen und Frauenhäuser im Westen der Pfalz: Gewalt an Frauen wird härter

Ob Bedrohungen oder Beschimpfungen, ob Zuhause, auf der Arbeit oder in der Öffentlichkeit - die Formen der Gewalt an Frauen fallen völlig unterschiedlich aus. Die Gewalt wird zwar statistisch gesehen nicht mehr, aber das Ausmaß und die Brutalität nehmen zu. Das berichten auch Aktivistinnen und Frauenhäuser in der Westpfalz.

In Rheinland-Pfalz werden pro Jahr etwa 4.000 Frauen Opfer von Gewalt, teilt die zuständige Landes-Koordinierungsstelle auf SWR-Anfrage mit. Auch wenn die Zahlen in den vergangenen Jahren konstant geblieben sind, so stellen vor allem einige Frauenhäuser fest: "Die Frauen, die zu uns kommen, haben immer größere Verletzungen: Rippenbruch, Nasenbruch, Platzwunden, Hämatome. Das fällt uns schon länger auf", berichtet Michaela Göke vom Frauenhaus in Pirmasens. "Die Frauen kommen oft über die Polizei aus Akutsituationen zu uns."

Gewalt an Frauen wird deutlich härter

Auch wenn es wohl etwas weit hergeholt scheint, so lässt sich das Ausmaß auch mit Blick auf die Zahlen der Polizei erahnen. In der Kriminalstatistik von 2021 ist zu lesen, dass es in Rheinland-Pfalz in dem betreffenden Jahr knapp 1.600 gefährliche Körperverletzungen an Frauen gab. 2022 waren es mehr als 2.000. Aber - so Michaela Göke zu dem, was sie in Pirmasens feststellt - die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Die Hemmschwelle scheint zu schwinden.

Dass die Gewalt an Frauen offenbar deutlich härter wird, bestätigt auch Christine Grundmann, die die Koordinierungsstelle aller Interventionsstellen in Rheinland-Pfalz leitet. "Es ist intensiver geworden. Die Hemmschwelle scheint zu schwinden." Dabei sei es egal, aus welcher Kultur der Täter komme, welchen Bildungsstand er habe oder wie alt er sei. Das Thema Gewalt an Frauen sei ein strukturelles Problem, sagt Grundmann.

Berichte aus der Pfalz: Bei den Tätern hat sich "viel angestaut"

Dass die Gewalt nun härter wird "ist wohl eine Kombination aus vielem", vermutet Michael Göke vom Pirmasenser Frauenhaus. Es habe sich durch Corona, Kriege und Krisen viel angestaut. Die Sorgen seien größer, es werde mehr getrunken. Das habe sie vor allem während Pandemie festgestellt.

Anna Raab vom Frauenhaus in Kaiserslautern nennt in diesem Zusammenhang den Mord an einer Frau in Sembach durch ihren Ehemann vergangenen Februar. "Dieser Fall hat uns sehr mitgenommen. Es war das Heftigste, was wir in den letzten 15 Jahren erlebt haben." Raab macht in diesem Zusammenhang deutlich. "Das war Femizid." Das bedeutet: Die Frau wurde getötet, weil sie eine Frau ist - also wegen ihres Geschlechts.

Warum sprechen wir von Femizid? Als Femizid bezeichnet man die Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts. Wird in Deutschland jemand von seinem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet, ist in über 90 Prozent der Fälle das Opfer weiblich. 2021 wurde rechnerisch alle drei Tage eine Frau von ihrem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts hervor. Ein versuchtes Tötungsdelikt gegen eine Frau durch (Ex-)Partner oder Ehemann gab es rechnerisch sogar fast jeden Tag. In Notfällen könne sich betroffene Frauen auch an das Hilfetelefon unter der Nummer 0800 0116 016 wenden. Woher stammt der Begriff? Der Begriff Femizid wird inzwischen von vielen Frauenorganisationen und Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch in der Wissenschaft verwendet. Auch Journalistinnen und Journalisten sprechen verstärkt von Femizid, um beschönigende und irreführende Begriffe wie "Familiendrama", "Ehrenmord" oder "häusliche Gewalt" zu vermeiden und auf das Ausmaß der Gewalt aufmerksam zu machen. Der Begriff geht auf die Soziologin und Feministin Diane E. H. Russell zurück. Er soll verdeutlichen, dass es sich dabei um Hassverbrechen handelt. Diese geschehen laut Russell entweder aus Frauenhass, oder weil Frauen aus traditionellen Rollenvorstellungen ausbrechen. 2011 hat der Europarat die Istanbul-Konvention beschlossen, die seit 2018 auch in Deutschland verbindlich ist. Darin wird geschlechtsspezifische Gewalt als "strukturelles Problem" anerkannt. Die 46 Mitgliedsstaaten des Europarats verpflichten sich durch die Konvention, unter anderem "Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen". (Europarat und Rat der EU sind leicht zu verwechseln, aber nicht dasselbe - hier wird der Unterschied erklärt.)

Gewalt an Frauen: Schon früh in der Erziehung entgegensteuern

An diesem Samstag (25. November) begehen Aktivistinnen und Aktivisten auf der ganzen Welt den "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" und machen mit verschiedenen Veranstaltungen auf das Problem aufmerksam. Für Christine Grundmann von der landesweiten Koordinierungsstelle ist klar, dass schon früh in der Erziehung entgegengesteuert werden müsse. "In Kitas, in Schulen - überall sollte daran gearbeitet werden."

Trauen Sie sich, Unterstützung zu holen. Sie sind nicht allein. Diese Gewalt wird nicht akzeptiert. Sie sind nicht schuld.

Auch bei vielen Arbeitgebern müsse sich etwas ändern, damit Frauen nicht benachteiligt werden. Es könne nicht sein, dass Frauen Probleme bekämen, wenn sie in Elternzeit gingen, der Vater würde dafür aber gelobt. Es müsse einfach - so Grundmann - noch mehr an der Gleichberechtigung der Geschlechter gearbeitet werden.

Frauenhaus in Kaiserslautern: Fortschritte bei sexualisierter Gewalt

Dass es bei der Prävention schon Fortschritte zu verzeichnen gibt, kann Anna Raab vom Frauenhaus in Kaiserslautern berichten. "Viele Frauen erleben sexualisierte Gewalt, ohne dass es ihnen bewusst ist." Das habe sich bei einigen aber geändert. "Sie sehen das jetzt klarer." Nur wem klar wird, Opfer zu sein, kann sich auch entsprechende Hilfe suchen, erklärt Christine Grundmann von der Koordinierungsstelle: "Trauen Sie sich, Unterstützung zu holen. Sie sind nicht allein. Diese Gewalt wird nicht akzeptiert. Sie sind nicht schuld."