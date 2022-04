Gesundheitsämter im Westen der Pfalz froh: Corona-Infizierte müssen sich weiter isolieren

per Mail teilen

Sollten Corona-Infizierte selbst entscheiden, ob sie zu Hause bleiben oder nicht? Die Kreisgesundheitsämter in Pirmasens, Kusel und Kirchheimbolanden winken ab.

Für die Gesundheitsämter hätte der nächste Lockerungsschritt eine Erleichterung sein sollen. Geplant war, dass ab Mai die Isolationspflicht für Corona-Infizierte wegfällt- und die Gesundheitsämter diese damit nicht mehr anordnen und kontrollieren müssen. Nach scharfer Kritik ruderte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) allerdings zurück, was in der Westpfalz auf Zustimmung stößt.

Aufhebung der Isolationspflicht keineswegs weniger Arbeit

"Eine Aufhebung der Isolations- und Quarantänepflicht hätte dem Erreger Tür und Tor geöffnet", zeigt sich ein Sprecher der Kreisverwaltung in Pirmasens überzeugt. Steigende Infektionszahlen bedeuteten für das Gesundheitsamt aber immer mehr Arbeit. Denn die erfassten Neuinfektionen müssten weiter an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden.

"Das Hin und Her verunsichert den Bürger."

Das Pirmasenser Gesundheitsamt stellt daher klar: "Wir waren es nicht, die um eine Abschaffung der Isolationspflicht gebeten haben". Dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach in der Sache zurückgerudert sei, sei daher nur zu begrüßen. Wenngleich das aktuelle Hin und Her den Bürger verunsichere.

Die Gesundheitsämter halten eine Abschaffung der Isoaltionspflicht für wenig sinnvoll. Hier im Bild das Gesundheitsamt für Stadt und Kreis Kaiserslautern. SWR

Ähnlich äußert sich die Kreisverwaltung Kusel. Auswirkungen auf die tägliche Arbeit des Gesundheitsamts habe das Wirrwarr um die Isolationspflicht aber nicht, so eine Sprecherin. Die inzwischen zurückgenommene Neuregelung sei ja immerhin noch nicht in Kraft getreten. Dem schließt sich auch die Leiterin des Gesundheitsamts des Donnersbergkreises, Katrin Limbach, an. Sie betont, den Zickzack-Kurs der Politik sei das Gesundheitsamt seit zwei Jahren gewohnt.

Weniger auf Corona testen und Inzidenz abschaffen?

Wie den Gesundheitsämtern geholfen werden könnte, dazu machen Pirmasens, Kusel und Kirchheimboladen verschiedene Vorschläge. Thorsten Höh, der Sprecher des Kreises Südwestpfalz fordert: "Die einzig sinnvolle Entlastung wäre es, auf die Ermittlung der Inzidenzwerte zu verzichten". Die Gesundheitsämter in Kusel und Kirchheimbolanden bringen wiederum ins Spiel weniger zu testen.