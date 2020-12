per Mail teilen

Das Gestüt des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) im Wolfsteiner Ortsteil Roßbach soll bis Ende September abgerissen sein. Wie CJD-Leiter Günther Cossmann mitteilt, wird die Stahlkonstruktion der ehemaligen Reithalle an einen privaten Interessenten verkauft. Der Abriss wurde zwischenzeitlich unterbrochen, weil in den Pferdeboxen Schwalben genistet haben. Alle ehemaligen Mitarbeiter und Azubis des Roßbacher Gestüts arbeiten mittlerweile auf dem Gestüt Lammelbacher Hof in Rutsweiler.