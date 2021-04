per Mail teilen

Ein in Zweibrücken gestohlener, fabrikneuer Traktor ist in Litauen aufgetaucht und von der Polizei sichergestellt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Traktor Ende März vom John Deere Werksgelände in Zweibrücken gestohlen. Durch technische Hilfsmittel sei es gelungen den Traktor zu orten. Er sei über Polen nach Litauen gebracht worden. Dort habe ihn die litauische Polizei auf einem großen landwirtschaftlichen Gehöft gefunden. Der Traktor war unter einer Plane versteckt. Ein 21-Jähriger wurde festgenommen. Er habe gestanden, den Traktor gemeinsam mit einem Komplizen gestohlen zu haben. Von dem Komplizen fehlt noch jede Spur.