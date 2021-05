Seit Monaten fordern Politiker aus der Westpfalz, dass der Corona-Inzidenzwert wegen der vielen US-Militärangehörigen in der Region anders berechnet werden muss. Anfang Juni könnte das Problem geklärt werden.

US-Militärangehörige, die an Corona erkrankt sind, werden in den Inzidenzwert des jeweiligen Landkreises bzw. der jeweiligen Stadt eingerechnet. Bei den Einwohnerzahlen werden die Amerikaner vom Robert-Koch-Institut (RKI) aber nicht berücksichtigt. Das sorgt seit einiger Zeit für viel Kritik von Landräten und Bürgermeistern in der Westpfalz. Denn: Der Corona-Inzidenzwert fällt dadurch höher aus. Beispielsweise kann daher im Moment in der Stadt Kaiserslautern die Bundesnotbremse nicht gelockert werden. Das RKI will die Statistik hingegen nicht ändern, weil es für die Berechnung die offiziellen Bevölkerungsdaten zugrunde legt.

Streit um US-Streitkräfte Thema bei Videokonferenz

Am 1. Juni wollen die Landräte und Bürgermeister aus der Region das Thema nun auf einer Videokonferenz gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) besprechen. Den Termin hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog mitgeteilt.

Beschwerde wegen Corona-Inzidenzwert beim Bundesverfassungsgericht

Anfang Mai hat der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU), gemeinsam mit zwei Einzelhändlern, einem Gastronom und einem Hotelier bereits eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Noch ist nicht bekannt, wann sich das Gericht in Karlsruhe mit dem Thema befassen wird.