Gesperrte Straßen nach Wintereinbruch in Rheinland-Pfalz

Starker Schneefall führt seit Freitagabend zu Beeinträchtigungen in Rheinland-Pfalz. Vor allem die West- und die Südwestpfalz sind betroffen.

Die A6 musste wegen querstehender Lkw im Kreuz Kaiserslautern gesperrt werden. Gleiches gilt für die A63 von Sembach bis zum Kreuz Kaiserslautern. Die Autobahnpolizei spricht von "chaotischen Zuständen". Gesperrt war in der Nacht zudem die A62 im Bereich Pirmasens. Die Strecke konnte inzwischen jedoch wieder freigegeben werden.

Polizei, Feuerwehr und Straßenmeistereien sind derzeit überall in der Westpfalz im Einsatz. Das Polizeipräsidium Westpfalz berichtet von mehr als 90 Bäumen, die aufgrund der Schneelast umgeknickt sind. Teilweise sei es in der Nacht so glatt gewesen, dass Autofahrer ihre Autos auf der Straße hätten stehen lassen müssen. Diese Fahrzeuge würden jetzt die Aufräumarbeiten behindern.

Mann braucht für 15-Minuten-Strecke die ganze Nacht

Wie heftig der Wintereinbruch ausfiel, zeigt das Beispiel eines Autofahrers aus Kaiserslautern. Der Mann schilderte am Samstagmorgen in SWR1, dass er die gesamte Nacht benötigt habe, um die Strecke von Winnweiler nach Kaiserslautern zurückzulegen. Normalerweise ist die Fahrt innerhalb von 15 Minuten zu schaffen.

In vielen Städten und Gemeinden in der Region kam es zudem zu Stromausfällen. Wie die Pfalzwerke mitteilen, haben auch jetzt noch einige Gemeinden keinen Strom. Grund seien Bäume, die durch Schneebruch umgeknickt und auf Stromleitungen gefallen seien. Man arbeite fieberhaft daran, die Störungen zu beheben. Außerdem sind in der Westpfalz viele Feuerwehrhäuser geöffnet, um gestrandete Menschen zu beherbergen - uum Beispiel in Stelzenberg, Waldfischbach-Burgalben und Queidersbach.

Auch Behinderungen in der Vorderpfalz

Der Schnee sorgt auch in der Vorderpfalz für Probleme. Wegen der heftigen Schneefälle sind zurzeit noch viele Straßen voll gesperrt - etwa die A6 zwischen Grünstadt und Kaiserslautern. Dort hatten sich Lkw und Autos quergestellt oder waren von der Fahrbahn gerutscht. Der Verkehr wird bei Grünstadt abgeleitet.

Durch die schweren, nassen Schneemassen kippten viele Bäume um. Etliche davon werden von den Feuerwehren noch von den Fahrbahnen entfernt. Gesperrt sind beispielsweise die B39 ab Weidenthal und die B48 von Landau nach Kaiserslautern.

Blockierte Straßen im Hunsrück

In der Region Trier gab es in der Nacht auf Samstag ebenfalls mehrere Einsätze wegen des starken Schneefalls. Nach Polizeiangaben war vor allem der Hunsrück betroffen. An schneebedeckten Steigungsstrecken auf der A1 und A62, aber auch auf der B327 und B 269 blieben laut Polizei Lkw hängen oder stellten sich quer. Bei Morbach rutschte ein Autotransporter in den Graben. Es habe in der Nacht mehrere Unfälle gegeben, dabei sei es bei Blechschäden geblieben, verletzt worden sei niemand.

In Reinsfeld (Kreis Trier-Saarburg) lag am Samstagmorgen zentimeterhoch Schnee. SWR

Feuerwehr und Straßenmeistereien mussten außerdem mehrfach ausrücken, um unter der Schneelast umgestürzte Bäume wegzuräumen, so die Polizei. In Idar-Oberstein fiel ein Baum auf eine Stromleitung. Derzeit hat sich die Lage nach Angaben der Polizei wieder beruhigt.

Schwerer Unfall bei Edenkoben

Bereits am Freitagabend hatte sich bei Schneefall ein 20 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen auf der A65 überschlagen. Nach Polizeiangaben war der Mann vermutlich zu schnell unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) sei dieser mit seinem Auto von der schneeglatten Straße abgekommen und in die Böschung gekracht. Daraufhin habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei auf dem Dach liegend auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen, so die Polizei. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.