Geschoss schlägt in Kinderzimmer ein

Ein Mann hat im Kinderzimmer seiner Tochter ein Geschoss gefunden. Es stammt, so vermutet die Polizei, aus einer Jagdwaffe.

In einem Kinderzimmer in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern ist ein Geschoss gelandet. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / | R4200

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatte am späten Sonntagabend ein 49-Jähriger in der Verbandsgemeinde Weilerbach im Kreis Kaiserslautern einen lauten Knall gehört. Allerdings konnte er sich darauf keinen Reim machen.

Projektil durchschlägt Scheibe und landet im Zimmer

Erst am Montag habe der Mann dann im Zimmer seiner 13-jährigen Tochter das Projektil gefunden und den Schaden entdeckt. Es seien Jalousie, Vorhang und Fenster durchschlagen worden. Das Geschoss habe dann gegenüber des Fensters im Zimmer gelegen. Während des Vorfalls habe sich niemand in dem Zimmer aufgehalten.

Polizei Kaiserslautern geht von Jagdmunition aus

Da das Haus in der Verbandsgemeinde Weilerbach am Rande eines Feldes liegt und sowohl Waldstücke in der Nähe sind als auch mehrere Hochsitze, geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich bei dem Geschoss um das Projektil aus einer Jagdwaffe handelt. Derzeit versucht die Polizei herauszufinden, von wo und vor allem von wem der Schuß abgegeben wurde.