Gerichtsvollzieher bei Baumholder mit Armbrust bedroht

In der Verbandsgemeinde Baumholder hat ein Ehepaar einen Gerichtsvollzieher mit einer Armbrust bedroht. Das Ehepaar wollte sein Haus nicht räumen.

Nach Angaben der Polizei gab es einen richterlichen Beschluss. Demnach war das Ehepaar verpflichtet, das Haus in Rückweiler im Kreis Birkenfeld zu räumen. Der Gerichtsvollzieher hatte am Montagmorgen mehrfach an der Tür geklingelt. Der 54-jährige Mann und seine 53-jährige Frau sagten dem Gerichtsvollzieher, dass sie das Haus nicht verlassen werden, so die Polizei.

Dabei bedrohte der Mann den Gerichtsvollzieher mit einer geladenen Armbrust. "Unmittelbar darauf zog er sich ins Innere des Hauses zurück und verschloss die Tür", berichtet die Polizei. Der Gerichtsvollzieher wurde bei dem Einsatz von einem Streifenteam der Polizeiinspektion Baumholder begleitet.

Frau wirft Armbrust in Vorgarten

Die Polizisten baten Spezialeinsatzkräfte um Unterstützung. Bevor diese in Rückweiler eintrafen, kamen die Eheleute mit persönlichen Gegenständen aus dem Haus. Die Frau habe zudem die Armbrust entladen und in den Vorgarten geworfen.

Das Ehepaar wurde festgenommen. "Nach den ersten Ermittlungshandlungen auf der Dienststelle wurde die Frau auf freien Fuß entlassen", so die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 54-Jährige dem Untersuchungsrichter am Landgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen laufen.