per Mail teilen

Das Verwaltungsgericht in Neustadt hat drei Klagen gegen die Stadt und die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und den Kreis Kaiserslautern abgewiesen. Geklagt hatte ein Friedensaktivist, der den Kommunen eine Petition wegen möglicher Drohneneinsätze des US-Militärs in Ramstein vorgelegt hatte.

Der Friedensaktivist unterstellte der US Armee, dass sie von Ramstein aus Drohneneinsätze steuerte, die seiner Meinung nach gegen das Völkerrecht verstießen. In seiner Petition forderte er die Kommunen auf, sich dagegen zu wehren. Die Verwaltungen hatten dieses Schreiben jedoch nicht an die zuständigen Kommunalparlamente weitergeleitet, dagegen klagte der Aktivist. Vor dem Verwaltungsgericht einigten sich die Beklagten darauf, die Petition nun den Räten von Stadt und Verbandsgemeinde Ramstein sowie des Kreises Kaiserslautern zukommen zu lassen. Damit müsse das Gericht keine Entscheidung mehr treffen, sagte eine Sprecherin. Wie und ob die Räte auf die Aufforderung des Aktivisten reagieren, sei jedoch völlig offen.