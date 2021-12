Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag gegen Corona-Regeln ab

per Mail teilen

Das Verwaltungsgericht Neustadt hat einen Eilantrag gegen die neuen Corona-Regeln des Landes abgelehnt.

Das teilte der Kläger, der Betreiber einer Diskothek in Pirmasens mit. Er hat gegen die neue Coronabekämpfungsverordnung geklagt, nach der ab sofort Clubs, Diskotheken und Tanzlokale in Rheinland-Pfalz schließen müssen. Der Kläger hielt das für unverhältnismäßig und klagte. Das Verwaltungsgericht Neustadt argumentierte: Der Umsatzausfall könne ausgeglichen werden, wenn die Diskotheken wieder öffnen dürften. Die Entscheidung gilt nur für den Eilantrag. In der Hauptsache wird nach Angaben des Klägers zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.