Geriatrie in Rockenhausen soll schließen

Das Westpfalz-Klinikum plant, seine geriatrische Station in Rockenhausen zu schließen. Damit ist die Zukunft des Standorts fraglich.

Nach SWR-Informationen hat das Westpfalz-Klinikum am Donnerstag die Mitarbeitenden am Standort Rockenhausen über das Aus der Geriatrie informiert. Die Klinik für Altersmedizin soll nach Kirchheimbolanden ziehen. Auch dort hat das Westpfalz-Klinikum einen Standort. Der Vorschlag, die Geriatrie in Rockenhausen zu schließen, sei von Seiten der Geschäftsleitung in Rockenhausen ausgegangen, bestätigt der Landrat des Donnersbergkreises Rainer Guth (parteilos).

Mitarbeitende sollen in Kirchheimbolanden weiterarbeiten

Diese Entwicklung steht nach Angaben des Landrats exemplarisch für das Schicksal kleinerer Klinikstandorte, die immer wieder in wirtschaftliche Schieflage geraten. Nach SWR-Informationen ist es der Klinik nicht gelungen, ausreichend Fachärzte für die Geriatrie anzuwerben. Alle Mitarbeitenden aus Rockenhausen sollen ihre Arbeitsplätze behalten können. Sie würden lediglich nach Kirchheimbolanden verlegt.

Rockenhausen als Krankenhausstandort vor dem Aus?

Stand heute verfügt der Standort in Rockenhausen über mehr als 90 Betten. Bereits 2018 hatte das Westpfalz-Klinikum entschieden, die Innere Medizin in Rockenhausen nach Kirchheimbolanden zu verlegen. Das betrifft die anderen drei Schwerpunkte des Standorts in Rockenhausen: die Kardiologie (Herzkrankheiten), die Gastroenterologie (Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts) und die Pneumologie (Lungenkrankheiten). Das soll 2024 geschehen. Wenn nun auch die Geriatrie abgezogen würde, steht offenbar der gesamte Standort in Frage. Denn außer Innerer Medizin und Geriatrie gibt es dort nur noch eine Abteilung für Physiotherapie.

Am Mittwoch dieser Woche hat sich der Aufsichtsrat des Westpfalz-Klinikums mit dem Thema beschäftigt. Nach Ostern wollen die Verantwortlichen mit dem Land über den Umzug der Geriatrie nach Kirchheimbolanden sprechen.

Gesundheitliche Versorgung in Gefahr?

Der Verbandsbürgermeister des Nordpfälzer Landes, Michael Cullmann (SPD), ist nach eigenen Angaben verwundert über diese Entwicklung. 2018 habe das Westpfalz-Klinikum auch entschieden, die Geriatrie in Rockenhausen auszubauen.

Schon bei der Entscheidung, die Innere Medizin nach Kirchheimbolanden zu verlegen, hatte sich Cullmann besorgt über die Gesundheitsversorgung im Nordpfälzer Land geäußert: "Mit einer Geriatrie-Verlegung nach Kirchheimbolanden wäre das noch stärker gefährdet."

Vielleicht gibt es aber noch Hoffnung für die medizinische Versorgung in Rockenhausen. Denn nach Angaben von Landrat Rainer Guth könnte dort bald ein Medizinisches Versorgungszentrum entstehen.