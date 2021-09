Gerettete aus Afghanistan werden derzeit von Ramstein in die USA geflogen

Etwa 33.000 Menschen aus Afghanistan sind mittlerweile auf der Air Base Ramstein angekommen. Sie werden nach und nach weiter in die USA geflogen.

Mehr als 135 Flugzeuge haben bis jetzt Evakuierte aus Afghanistan auf die Air Base in Ramstein gebracht. Knapp 17.000 Menschen aus Afghanistan sind aktuell auf dem Luftwaffenstützpunkt in der Pfalz sowie auf dem Gelände der US-Kaserne "Rhine Ordnance Barracks" in der Nähe des Opelkreisels in Kaiserslautern untergebracht. Für etwa 16.000 weitere Evakuierte ging die Reise bereits weiter in die USA.

Deutschland und die USA haben eine Vereinbarung, wonach die Menschen, die vom US-Militär aus Afghanistan gerettet und nach Ramstein gebracht wurden, ausgeflogen werden sollen. Das bestätigte ein Sprecher des US-Konsulats Frankfurt.

Einige Evakuierte würden gerne in Deutschland bleiben

Einige der geretteten Menschen wünschen sich, in Europa oder direkt in Deutschland bleiben zu können. Dabei handelt es sich um Ortskräfte, die in Afghanistan für das US-Militär gearbeitet haben und ihre Familien.

Sehr vereinzelt sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums auch Menschen in Ramstein angekommen, für die eine Aufnahme in Deutschland vorgesehen sind. In diesen Fällen würden die Personen und ihre Familien "in der Regel in eine der Aufnahmeeinrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz zur weiteren Zwischenunterbringung verbracht." Der Bund entscheide dann, in welchem Land sie dauerhaft untergebracht werden.

US-Militäreinsatz in Afghanistan ist beendet

Die Amerikaner hatten Mitte August damit begonnen, Menschen aus der afghanischen Hauptstadt auszufliegen, nachdem die Taliban Kabul eingenommen hatten. Schon damals war klar, dass der Einsatz und damit auch die Evakuierungsflüge zum 31. August enden würden. Mittlerweile erklärte der Leiter des US-Zentralkommandos, US-General Kenneth F. McKenzie, den 20 Jahre dauernden Afghanistan-Einsatz für beendet. Es seien nun keine US-Soldaten mehr in Afghanistan. Man habe aber nicht alle Afghanen ausfliegen können, die man in Sicherheit habe bringen wollen.

Air Base wartet auf weitere Geflüchtete

Doch obwohl keine Rettungsflüge mehr vom Flughafen Kabul aus starten, sollen auf der Air Base in Ramstein noch weitere gerettete Menschen ankommen. Der Grund: Die Rettungsflüge waren von Afghanistan aus über den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Katar gegangen. Dort warten noch immer viele Menschen auf ihre Weiterreise nach Deutschland und die USA.

Platz auf der Air Base Ramstein ist knapp

Da der Platz auf dem Gelände in Ramstein nicht mehr ausreicht, wurden Evakuierte bereits auf ein Gelände der US-Armee in Kaiserslautern gebracht. Dort befinden sich nach Angaben des US-Militärs derzeit etwa 5.000 Menschen. Diese Kapazität soll auf 6.000 Plätze ausgebaut werden.