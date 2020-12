per Mail teilen

Der Ortsgemeinderat von Sippersfeld berät in seiner Sitzung am Abend über einen umstrittenen Funkmast. Laut Tagesordnung sollen dazu auch Beschlüsse gefasst werden. Die Ortsbürgermeisterin sagte, dass sich ein neuer Betreiber gefunden habe, der bereit wäre, den Funkmast außerhalb des Ortes aufzustellen. Das ist auch der Wunsch einer Bürgerinitiative, die sich dagegen wehrt, dass ein anderer Betreiber den Funkmast in der Nähe eines Wohngebietes errichten wollte. Problematisch sei allerdings, dass die Gemeinde mit diesem Betreiber bereits einen Mietvertrag für den umstrittenen Standort abgeschlossen habe. Um diesen kündigen zu können, habe die Gemeinde jetzt Rat bei einem Rechtsanwalt gesucht, der heute Abend ebenfalls anwesend ist und über die rechtlichen Möglichkeiten informiert.