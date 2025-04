Unionsviertel in Kaiserslautern: Von Leerstand zum Szeneviertel

Das Unionsviertel in Kaiserslautern bietet inzwischen Matcha Latte und Töpferkurse. Gelingt der Wandel zum hippen Szeneviertel?

Zwischen Matcha Latte und Carrot Cake geht dieser Tage häufig die Café-Türe in der Kerststraße 24 in Kaiserslautern auf. Neben dem historischen Union-Kino hat hier ein Töpfercafé eröffnet. Das moderne Konzept aus Café und Töpferwerkstatt zieht bereits an den ersten Tagen viele Interessierte an.

Mehr Leben rund um das Union-Kino

Auch die direkte Nachbarschaft aus dem Unionsviertel ist neugierig. "Ich habe die Kochschule hier ums Eck", sagt Martina Stähler, "wie schön, dass noch mehr Leben ins Viertel kommt." Sie heißt die Café-Inhaberin Liana Sulejmanova willkommen.

Leicht war es für die Café-Gründerin bis zur Eröffnung allerdings nicht. "Es gab Phasen, in denen wir den Weg hinterfragt haben", sagt Sulejmanova. Zwar bietet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kaiserslautern (WFK) Unterstützung und Vermittlung an, doch im konkreten Fall fühlte sich die Gründerin allein gelassen. Besonders der Umbau für das Café in dem denkmalgeschützten Haus hat sie Nerven gekostet. Freunde hätten ihr dann beratend zur Seite gestanden.

Ein neues Kapitel für das Unionsviertel Kaiserslautern

Dass sich die Mühe und das Engagement jedoch gelohnt haben, sieht auch Matthias Quinten so. Er engagiert sich für das Unionsviertel in einem Förderverein. "Früher war das hier ein heruntergekommenes Eckchen am Rande der Fußgängerzone, mit vielen Leerständen." Doch das Viertel hat sich gewandelt: Aktuell gibt es laut Stadt nur noch acht Leerstände, von denen sich einer in der Pirmasenser Straße bereits in Umbau befindet.

Matthias Quinten erzählt vor dem Union-Kino, dass früher Anwohner das Unionsviertel aufpolliert haben. SWR

Was macht ein Szeneviertel aus?

Tatsächlich hat das Lautrer Unionsviertel inzwischen einiges, was ein Szeneviertel ausmacht: Moderne Cafés und Restaurants, einen Kunstverein, ein Tattooo-Studio, ein Vintage-Laden, einen interkulturellen Treff, einen Plattenladen und als Herzstück ein historisches Programmkino. Ein Lebensgefühl, fast wie in Berlin. Und seit neuestem auch mit einem Berliner.

Ausgehen im Unionsviertel Kaiserslautern: Hier könnt ihr rund um das Union-Kino zum Beispiel ausgehen:



Klay Keramik & Café: Kreative Kombination aus Café und Keramikwerkstatt in der Kerststraße 24. Hier genießt man nicht nur Kaffeespezialitäten, sondern kann auch selbst zum Künstler werden. Geöffnet Freitag, Samstag, Montag und Dienstag.

Kreative Kombination aus Café und Keramikwerkstatt in der Kerststraße 24. Hier genießt man nicht nur Kaffeespezialitäten, sondern kann auch selbst zum Künstler werden. Geöffnet Freitag, Samstag, Montag und Dienstag. CARLA OHIO COFFEE AND THINGS: Café mit besonderem Flair in der Pirmasenser Straße 5. Hier gibt es Kaffeespezialitäten und kleine Snacks in gemütlicher Atmosphäre. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag (Montag geschlossen).

Café mit besonderem Flair in der Pirmasenser Straße 5. Hier gibt es Kaffeespezialitäten und kleine Snacks in gemütlicher Atmosphäre. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag (Montag geschlossen). Melissa's Esszimmer: Restaurant mit veganen Optionen in der Pirmasenser Straße 1. Geöffnet von Dienstag bis Samstag (Sonntag und Montag geschlossen).

Restaurant mit veganen Optionen in der Pirmasenser Straße 1. Geöffnet von Dienstag bis Samstag (Sonntag und Montag geschlossen). TIDA THAI RESTAURANT: Thailändische Küche in der Pirmasenser Straße 4. Hier gibt es Klassiker der thailändischen Küche, auch zum Mitnehmen. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag (Montag geschlossen).

Thailändische Küche in der Pirmasenser Straße 4. Hier gibt es Klassiker der thailändischen Küche, auch zum Mitnehmen. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag (Montag geschlossen). 9 TO 5 - Café & Brunch: Brunch-Restaurant in der Pirmasenser Straße 1A. Hier gibt es Frühstücks- und Brunch-Kreationen sowie Kaffeespezialitäten. Geöffnet von Freitag bis Dienstag.

Koch Stefan Sellin und seine Frau haben im Unionsviertel ihr neues Lokal eröffnet. Der Berliner und die Pfälzerin haben zuvor ein Traditions-Restaurant an anderer Stelle in Kaiserslautern geführt und mit diesem bereits Fernseh-Karriere in einer Gastro-Show gemacht.

Sellin fühlt sich von den Lautrern gut angenommen. Für den neuen Standort wünscht er sich allerdings mehr Unterstützung von der Stadt: "Vielleicht eine Bühne im Sommer oder Kunst, ein cooles Event, bei dem alle an einem Strang ziehen", sagt er, "dass es hier im Viertel rockt."

Findet in Kaiserslautern Gentrifizierung statt?

Im Unionsviertel setzt man auf einen bewussten Wandel: Mehr Vielfalt, mehr Leben – aber ohne die Mieten explodieren zu lassen. "Ich spreche mit Hausbesitzern, um die Mieten niedrig zu halten, damit die Betriebe, die hier herkommen, auch eine Chance haben", sagt Matthias Quinten.

Was bedeutet eigentlich Gentrifizierung? Gentrifizierung beschreibt einen komplexen Stadtentwicklungsprozess, bei dem ein Viertel durch Sanierung und Zuzug von einkommensstärkeren Bewohnern aufgewertet wird. Typische Merkmale: Steigende Mieten: Können für alteingesessene Bewohner unbezahlbar werden.

Können für alteingesessene Bewohner unbezahlbar werden. Veränderte Infrastruktur: Neue Geschäfte und Angebote, die auf eine zahlungskräftigere Kundschaft zugeschnitten sind.

Neue Geschäfte und Angebote, die auf eine zahlungskräftigere Kundschaft zugeschnitten sind. Verdrängung: Menschen mit geringerem Einkommen müssen wegziehen.

Menschen mit geringerem Einkommen müssen wegziehen. Aufwertung des Stadtbilds: Sanierung von Gebäuden, Schaffung von Grünflächen. Die Kehrseite: Gentrifizierung kann zu sozialen Spannungen führen, wenn die Interessen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht berücksichtigt werden. Wichtig: Gentrifizierung ist nicht per se negativ. Sie kann auch positive Effekte haben, z.B. die Aufwertung von Stadtteilen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Entscheidend ist, dass der Wandel sozialverträglich gestaltet wird und die Bedürfnisse aller Bewohner berücksichtigt werden.

Auch die Stadt betont, dass es keine Anzeichen für eine klassische Gentrifizierung gebe. Es gebe keine Anzeichen für spekulativen Leerstand oder eine Verdrängung einkommensschwacher Haushalte. Vielmehr habe ein Bündel an Maßnahmen zu einer sichtbaren Aufwertung geführt.

Quinten hält den Weg des Unionsviertels für den richtigen Weg. Doch er appelliert an alle: "Wir brauchen wieder mehr Zusammenhalt – Hausbesitzer, Gewerbetreibende, Anwohner und Stadtverwaltung. Nur so können wir unser Viertel weiterentwickeln und seinen besonderen Charakter bewahren."