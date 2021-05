per Mail teilen

Der Gemeinderat von Winnweiler im Donnersbergkreis hat den Plänen für ein Ärztehaus zugestimmt. Heute soll das Konzept auch im Verbandsgemeinderat vorgestellt werden. Einer der beteiligten Ärzte sagte, es sei angedacht in dem neuen Ärztehaus in Winnweiler unter anderem mehrere Hausärzte, einen Zahnarzt und eine Apotheke unterzubringen. Wenn alles nach Plan laufe, könnten die Bauarbeiten schon im kommenden Oktober beginnen. In gut zwei Jahren könnte das Haus dann eröffnet werden.