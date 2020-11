per Mail teilen

In Breitenbach im Kreis Kusel wehren sich Bürger gegen die geplante Privatisierung von Gemeindewald. Es geht um eine Waldfläche von mehr als 200 Hektar, laut Forstamt gehört der Breitenbacher Forst damit zu den größeren im Kreis Kusel. Er soll ab Januar an eine private Firma verpachtet werden. Drei Bürger aus Breitenbach haben einen Antrag für ein Bürgerbegehren verfasst, in dem die Bürger sich für oder gegen die Verpachtung aussprechen können. Die Initiatoren sind dagegen, weil sie befürchten, dass der Wald zu stark abgeholzt werden könnte. Der Ortsbürgermeister räumte ein, dass er bisher wegen Corona keine Einwohnerversammlung zu dem Thema abhalten konnte.