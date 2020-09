Im Fall der gesprengten Geldautomaten in Kirchheimbolanden geht die Polizei von professionellen Tätern aus. Deshalb hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

Ob die Ermittler bereits einen Verdacht haben, wer am vergangenen Freitagmorgen die beiden Geldautomaten in die Luft gesprengt hat, wollte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes nicht sagen. Auch nicht, wie die Täter genau vorgegangen sind und wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

Geldautomaten gesprengt: Täter auf der Flucht

Die Bankfiliale der Sparda in Kirchheimbolanden bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wie viel Geld in den Automaten war, wollte ein Sprecher nicht sagen. Die Täter hatten die beiden Geldautomaten am Freitag vergangener Woche gegen kurz vor vier Uhr morgens in die Luft gejagt. Die Bankfiliale befindet sich im Erdgeschoss eines Hotels, Übernachtungsgäste hörten nicht nur den Knall, sondern auch, wie ein Auto kurz danach davonraste.