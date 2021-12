Geldautomat geknackt

Unbekannte haben in Schwedelbach im Kreis Kaiserslautern einen Geldautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter in den Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße ein und machten sich dort an der Rückseite des Geldautomaten zu schaffen. Es sei ihnen gelungen die Sicherheitstechnik zu überlisten und den Automaten mit schwerem Gerät aufzubrechen. Sie erbeuteten einen fünfstelligen Geldbetrag. Da die Aktion sehr laut gewesen sein dürfte, hofft die Polizei auf Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.