Es war gegen vier Uhr am Freitagmorgen, als es plötzlich einen lauten Knall mitten in Kirchheimbolanden gab: Unbekannte haben gleich zwei Geldautomaten in die Luft gejagt.

Die beiden Automaten der Sparda-Bank waren im Erdgeschoss eines Hotels in Kirchheimbolanden. Ein Übernachtungsgast erzählt: "Es hat einen lauten Knall gemacht, man hat den Alarm gehört, später dann das Fluchtauto, mit dem die Täter mit lautem Getöse weggefahren sind." So heftig die Sprengung auch war - nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Täter sind noch auf der Flucht. Die Bankfiliale bleibt nach Angaben der Sparda Südwest bis auf Weiteres geschlossen. Sprengung bereits 2018 versucht Das Landeskriminalamt in Mainz prüft inzwischen, ob hinter der Geldautomatensprengung eine professionelle Bande steckt. Bereits 2018 hatte eine Bande versucht, die Bankfiliale auszurauben. Damals waren die Täter auf frischer Tat ertappt worden. Landesweit mehr gesprengte Geldautomaten als 2019 Nach Angaben des Landeskriminalamtes sind in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz bereits mehr Geldautomaten gesprengt worden als im gesamten Vorjahr. Die Sprengung am Freitagmorgen in Kirchheimbolanden war der 24. Fall.