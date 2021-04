Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomaten in Homburg gesprengt. Nach Polizeiangaben ist kurz nach halb drei in einer Bank in der Innenstadt Alarm ausgelöst worden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten die mutmaßlichen Täter mit einem Auto. Ein Streifenwagen verfolgte sie, verlor aber während der Fahrt den Sichtkontakt. Die mutmaßlichen Täter konnten fliehen. Wie viel Beute sie gemacht haben ist noch unklar. Wie sich herausstellte, waren die Nummernschilder an dem Fluchtauto gestohlen.