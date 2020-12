per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern hat für dieses Jahr 290.000 Euro vom Land für das Gebiet rund um die Königstraße bekommen. Das Gebiet ist im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“, das früher „Soziale Stadt“ hieß. Das Geld verwendet die Stadt dafür, private Hausbesitzer zu unterstützen, die ihre Häuser modernisieren wollen. Seit 2003 wird in der sogenannten Innenstadt West in Kaiserslautern Geld investiert, um in dem Stadtteil den Zusammenhalt und die Integration zu fördern.