Das Biosphärenreservat Pfälzerwald beteiligt sich an der Aktion „Gelbes Band“. Dabei werden nach Angaben der Initiatoren etwa 900 Obstbäume mit gelben Bändern markiert, an denen sich jeder kostenlos bedienen darf. Eine Karte auf der Internetseite des Biosphärenreservats zeigt, wo diese Obstbäume zu finden sind. Die Aktion soll dabei helfen, dass regionale Früchte von Obstbäumen nicht ungenutzt verkommen, sondern nachhaltig genutzt werden. Auch in vielen anderen Städten und Kommunen in der Westpfalz gibt es die gelben Bänder an Obstbäumen.