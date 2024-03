Blog: Gelbe Tonne für Kaiserslautern ++ Platz für die Jugend gesucht ++ NATO-Jazz in der Fruchthalle ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Freitag, 8. März

++ In Kaiserslautern gibt es bald die Gelbe Tonne++

16:55 Uhr

Zu Beginn des kommenden Jahres bekommen alle Haushalte in Kaiserslautern die Gelbe Tonne. Zusätzliche Kosten entstehen dadurch für die Bürger nicht. Sie können auch weiterhin Gelbe Säcke nutzen - müssen diese dann aber selbst zum Wertstoffhof fahren. Eine Befragung hatte ergeben, dass die Bürger in Kaiserslautern sich Gelbe Tonnen wünschen. In der Vergangenheit waren gerade in der Innenstadt bei Sturm immer wieder Gelbe Säcke durch die Straßen geflogen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 16:30 Uhr.

++ Jazzbühne meets NATO-Jazz in der Fruchthalle ++

16:24 Uhr

Die Konzertreihe "Jazzbühne" in Kaiserslautern feiert heute ihr 20. Jubiläum. Deshalb tritt heute Abend die internationale Band SHAPE gemeinsam mit der Stammbesetzung der Kaiserslauterer Jazzbühne in der Fruchthalle auf. SHAPE besteht aus NATO-Offizieren aus 20 Mitgliedsstaaten. Bei dem Konzert improvisieren die Gastmusiker spontan gemeinsam mit dem Jazztrio. Der Erlös des Benefizkonzerts soll dem musikalischen Nachwuchs in Kaiserslautern und benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugutekommen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 14:30 Uhr.

++ Platz für die Jugend in Kaiserslautern gesucht ++

14:50 Uhr

Plätze, wo sich junge Menschen aufhalten können, gibt es in Kaiserslautern nicht besonders viele. Das Jugendparlament will das ändern. Ein geeigneter Ort wird dringend gesucht.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 14:30 Uhr.

++ Klimaschutz-Verein in Kaiserslautern gegründet ++

13:45 Uhr

In Kaiserslautern hat sich ein neuer Klimaschutz-Verein gegründet. Nach eigenen Angaben will der Verein KlimaLautern e.V. zukünftig den lokalen Klimaschutz fördern und dazu beitragen, dass die Stadt bis 2035 klimaneutral wird. Als Initiative sind die Mitglieder bereits seit über einem Jahr für den Klimaschutz aktiv. In 2024 wollen sie sich unter anderem am Demokratieladen und der europäischen Mobilitätswoche beteiligen, aber auch einige Projekte in Kooperation mit hier ansässigen Institutionen angehen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 12:30 Uhr.

++ Neue Wählergruppe stellt Liste für VG-Rat Kusel-Altenglan auf ++

13:00 Uhr

Eine neue Wählergruppe stellt heute Abend in Altenglan eine Liste für die Kommunalwahlen am 9. Juni auf. Der Rammelsbacher Ortsbürgermeister Thomas Danneck hat diese Gruppe mit weiteren Mitstreitern aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gegründet. Danneck kritisiert die Landesregierung. Den Dörfern fehle Geld, um etwas bewegen zu können. Das Interesse bei einem Infoabend war mit rund 90 Menschen groß. Am Abend wird in der Turnhalle in Altenglan nun über eine Liste für den Verbandsgemeinderat abgestimmt. Dafür hätten bereits 36 Personen aus fast allen Ortsgemeinden der VG Kusel-Altenglan ihre Bereitschaft erklärt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 8:30 Uhr.

++ Das Leben der Tigern Cara in Maßweiler ++

11:50 Uhr

Tigerin Cara wurde bei einer Mafia-Razzia in Italien beschlagnahmt und lebt seit sie fünf Monate alt ist in der Wildtierstation Maßweiler. Durch die falsche Haltung hat sie noch heute gesundheitliche Schäden.

++ Aktionen zum Weltfrauentag im Westen der Pfalz ++

10:38 Uhr

Auch in der Westpfalz wird heute der Internationale Weltfrauentag mit mehreren Veranstaltungen und Aktionen begangen. Am Nachmittag gibt es im Foyer der Ignaz-Roth-Schule in Zweibrücken zum Beispiel eine Diskussion zum Thema „Ist das typisch Frau?!“. In Göllheim wird der Weltfrauentag mit dem Theaterprogramm "Frau Pawelke räumt auf" im Haus Gylnheim gewürdigt. Außerdem gibt es weitere Theater- oder Kinoaufführungen und Diskussionsrunden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 10:30 Uhr.

++ Skatebahn oder Basketballplatz für Kaiserslautern? ++

9:30 Uhr

In Kaiserslautern sollen Jugendliche jetzt selbst abstimmen, ob es in der Innenstadt eine Skatebahn oder einen Basketballplatz geben soll. Nach Angaben der Stadt geht es um die Nutzung eines Platzes in der Löwenstraße, in der Nähe des City-Parkhauses, der auch als „das Loch“ bezeichnet wird. Dieser Bereich soll testweise sechs Monate lang für Jugendliche umgestaltet werden. Die Umfrage der Stadt startet in den kommenden Tagen im Internet. Das Geld für die Umgestaltung kommt vom Land. Nach der Testphase von sechs Monaten soll endgültig darüber entschieden werden, wie der Platz langfristig aussehen soll.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 9:30 Uhr.

++ Rohrbruch im KiboBad in Kirchheimbolanden ++

9:24 Uhr

Das KiboBad in Kirchheimbolanden ist bis auf Weiteres geschlossen. Nach Angaben der Verbandsgemeindewerke gibt es vermutlich im Bereich der Turnhalle der Georg-von-Neumayer-Schule, die an das Bad angrenzt, einen Rohrbruch. Dadurch sei Wasser in den Keller und Technikbereich des Bades gelaufen. Weder Hallenbad noch Sauna können demnach geöffnet werden. Wie groß der Schaden ist, könne man noch nicht sagen. Anfang nächster Woche soll näher bestimmt werden, wann das KiboBad wieder öffnet.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 9:30 Uhr.

++ Magen-Darm legt Kita im Kreis Kaiserslautern lahm ++

7:42 Uhr

Fast 50 Kinder und mehr als zehn Erzieherinnen einer Kita in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg im Kreis Kaiserslautern sind mit einem Magen-Darm-Virus infiziert. Die Kita befindet sich deshalb im Notbetrieb und musste die Öffnungszeiten deutlich kürzen. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, hat es eine Hygieneberatung gegeben. Man habe der Einrichtungsleitung empfohlen, desinfizierende Reinigungsmittel zu nutzen, um weitere Übertragungen zu verhindern. Das Gesundheitsamt betont allerdings auch, dass es in dieser Jahreszeit üblich ist, dass in Kitas gehäuft Infektionskrankheiten auftreten.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 7:30 Uhr.

++ Demokratieladen für Kaiserslautern ++

6:59 Uhr

Kaiserslautern hat ab heute einen Demokratieladen in der Innenstadt. Bis 20. März gibt es dort Workshops, Lesungen und mehr. Organisiert wird das Ganze von der Stadt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 8.3.2024 um 6:30 Uhr.

++ Videoüberwachung für Kaiserslautern wird geprüft ++

6:03 Uhr

Viele Menschen fühlen sich gerade im Bereich der Mall in Kaiserslautern unsicher. Dagegen wollen Stadt und Polizei etwas tun. Jetzt prüft die Polizei Videoüberwachung an der Mall.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.3.2024 um 17:30 Uhr.

Donnerstag, 7.März

++ Pfalztheater Kaiserslautern zeigt "Der Reichsbürger" ++

16:24 Uhr

Die bundesweiten Proteste gegen Rechtsextremismus haben auch die Mitarbeitenden beim Pfalztheater in Kaiserslautern berührt. Deshalb hat man kurzfristig den Spielplan ergänzt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.3.2024 um 15:30 Uhr.

++ Lkw verliert tausende Packungen Kaffee auf A6 ++

15:48 Uhr

Einen besonderen Einsatz hatte die Polizei gestern auf der A6 im Bereich Kaiserslautern-Einsiedlerhof. Ein Lastwagen hatte bei einem Unfall Unmengen an Kaffee verloren.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.3.2024 um 15:30 Uhr.

++ Kampagne für Demokratie in Kaiserslautern ++

14:35 Uhr

Der Fotograf Thomas Brenner aus Kaiserslautern und der Bezirksverband Pfalz haben heute ein gemeinsames Kunstprojekt in der Pfalzbibliothek gestartet. Damit wollen sich die Veranstalter für Demokratie, Toleranz und Vielfalt einsetzen. Interessierte können sich noch bis 16 Uhr in der Pfalzbibliothek in Kaiserslautern von Thomas Brenner fotografieren lassen. Die Portraits sollen dann als Plakate an öffentlichen Gebäuden und in den sozialen Medien veröffentlicht werden. Die Aktion richtet sich nach Angaben von Thomas Brenner unter anderem auch an Menschen, die an Demonstrationen nicht teilnehmen können oder wollen, sich aber trotzdem zur Demokratie bekennen möchten. In der kommenden Woche wird es einen weiteren Fototermin im Museum Pfalzgalerie geben. Weitere Termine, auch außerhalb Kaiserslauterns, sind geplant.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.3.2024 um 10:30 Uhr.

++ Polizei setzt in Pirmasens Taser gegen Mann ein ++

12:50 Uhr

Polizisten mussten gestern in Pirmasens einen Taser einsetzen, als sie einen Mann für eine Vorführung bei einem Richter festnehmen wollten. Grund war nach Angaben der Polizei, dass der Mann aggressiv gegen die Beamten geworden war und sie vor die Brust gestoßen hatte. Daraufhin setzten die Beamten den elektrischen Taser ein, danach wurde der Mann gefesselt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.3.2024 um 12:30 Uhr.

++ Vollsperrung wegen LKW bei Ulmet im Kreis Kusel ++

11:59 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache sorgte ein LKW-Fahrer gestern für eine längere Vollsperrung der Kreisstraße 22 bei Ulmet im Kreis Kusel. Der 48-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Gespann unterwegs Richtung Mayweilerhof. Dann verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in den Seitenstreifen und blieb teilweise quer auf der Fahrbahn stehen. Weil sich das Zugfahrzeug festgefahren hatte, musste ein Spezialunternehmen den Lastwagen wieder auf die Fahrbahn ziehen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.3.2024 um 12:30 Uhr.

++ Gutachter untersucht nach Brand Mehrfamilienhaus in KL ++

11:05 Uhr

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Slevogtstraße in Kaiserslautern soll heute ein Gutachter den Brandort untersuchen. Das sagte die Polizei auf Nachfrage des SWR. In der Nacht zum Mittwoch war im Keller des Hauses ein Feuer ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Die zehn Bewohner wurden zum Teil mit Drehleitern aus dem Haus gerettet. Eine Person musste mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.3.2024 um 10:30 Uhr.

++ Doch keine neue Landesgartenschau in Kaiserslautern? ++

9:29 Uhr

Kürzlich hatte Kaiserslautern Interesse für die Landesgartenschau 2032 bekundet. Doch jetzt ist unklar, ob sich die Stadt bis Ende der Frist im März 2025 überhaupt bewerben wird. Die Frage ist nämlich, ob es sich Kaiserslautern leisten kann, die Landesgartenschau 2032 auszurichten. Die Stadt hatte zunächst vor, sich zu bewerben, nach Angaben eines Stadtsprechers sind die Hürden aber einfach zu hoch. Unter anderem gebe es enorme finanzielle Herausforderungen, es fehle aber auch an geeigneten Flächen, heißt es. Auch Interesse bekundet hatte Pirmasens. Hier soll nach Angaben der Stadt eine Projektgruppe gebildet werden, die ein mögliches Konzept erarbeiten soll. Doch auch hier spielt die Geldfrage eine große Rolle, sagte ein Stadtsprecher.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.3.2024 um 9:30 Uhr.

++ Union-Kino Kaiserslautern in der SWR Landesschau ++

8:03 Uhr

Das Union-Kino in Kaiserslautern ist eines der ältesten Kinos in Deutschland. Es ist über 100 Jahre alt.

++ Hörnchenbergtunnel auf A62 wird gesperrt ++

6:33 Uhr

Autofahrer müssen heute ab 8 Uhr auf der A62 mehr Zeit einplanen. Gleich zwei Mal wird die Autobahn wegen Instandsetzungsarbeiten im Hörnchenbergtunnel voll gesperrt werden müssen, das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Betroffen ist am Morgen eine Teilstrecke der A62 ab der Ausfahrt Landstuhl-Atzel in Fahrtrichtung Pirmasens. Eine Umleitung ist eingerichtet. Der Verkehr wird ab Bann wieder auf die A62 aufgeleitet. Hintergrund der Sperrung sind Arbeiten an der Tunnelbeleuchtung. Je nachdem, wie schnell die erledigt sind, soll die Gegenrichtung nach Trier noch heute oder spätestens morgen gesperrt werden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 7.3.2024 um 6:30 Uhr.

Mittwoch, 6. März

++ Mann kettet in Kaiserslautern Vorderrad von Autofahrerin an ++

17:36 Uhr

Das sehen Polizisten auch nicht alle Tage. Ein Mann hat am Dienstagabend in Kaiserslautern das Auto einer Frau vorrübergehend stillgelegt, weil sie angeblich falsch geparkt hatte.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 17:30 Uhr.

++ Morgen fallen im Westen der Pfalz viele Züge aus ++

15:10 Uhr

Die Gewerkschaft der Lokomotivführer, "GdL", hat ihre Mitglieder erneut zum Streik aufgerufen. Ab morgen früh, 2 Uhr, werden daher auch in der Westpfalz viele Züge ausfallen. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die gleichen Notfahrpläne gelten wie beim letzten Streik. Das heißt, dass viele Züge komplett ausfallen werden. Betroffen ist beispielsweise die S2 zwischen Kaiserslautern und Heidelberg, genauso wie die Regionalbahnen von Kaiserslautern nach Neustadt, nach Pirmasens und Lauterecken. Einige andere Züge sollen nach Auskunft des Zweckverbands im Zwei-Stunden-Takt fahren. Weil die S-Bahnen der Linien S1 streikbedingt entfallen, halten ab morgen die Regionalbahnen der Linie RB 70 zwischen Landstuhl und Kaiserslautern zusätzlich in Vogelweh und Einsiedlerhof, heißt es vom Zweckverband ÖPNV. Die GDL fordert unter anderem eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 14:30 Uhr.

++ Strafbefehle rund um Fußballverein in der Südwestpfalz beantragt ++

13:48 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat Strafbefehle gegen zwei Männer beantragt. Ihnen wird vorgeworfen, Fußballspieler aus Brasilien eingeschleust und zur SG Knopp/Wiesbach gebracht zu haben.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 13:30 Uhr.

++ Wettbewerb für Hobbygärtner im Pfälzerwald ++

12:23 Uhr

Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen können sich für einen Wettbewerb anmelden. Dieser wird vom deutsch-französischen Projekt „Gärten für die Artenvielfalt“ veranstaltet. Experten besuchen dabei 20 Gärten auf der deutschen und auf der französischen Seite des Biosphärenreservats. Sie geben auch Tipps, wie die Artenvielfalt noch besser gefördert werden kann - beispielsweise von Insekten und Wildpflanzen. Die zehn interessantesten Gärten werden Ende Juni einer Jury vorgestellt. Diese wählt dann die Gewinner aus. Bewerbungsschluss für den Gartenwettbewerb ist am 30. April.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 12:30 Uhr.

++ Bibliotheken prüfen Bücher auf Arsen ++

11:30 Uhr

Vor kurzem hat die Uni Kaiserslautern fast 4.000 Bücher in ihrer Bibliothek wegen einer möglichen Arsen-Belastung für den Verleih gesperrt. Jetzt prüfen auch andere Büchereien in der Westpfalz ihre Bestände.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 10:30 Uhr.

++ 8 Kilo Drogen in Kaiserslautrer Wohnung ++

11:01 Uhr

Die Polizei hat in einer Wohnung in Kaiserslautern unter anderem acht Kilogramm Amphetamin und Cannabisprodukte gefunden. In der Wohnung lebte ein 19-Jähriger, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Die Polizei war bei einer Verkehrskontrolle in Winnweiler auf den jungen Mann aufmerksam geworden. Damals war er vor den Beamten geflohen und hatte eine mit Drogen gefüllte Socke weggeworfen. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft angeordnet, dass seine Wohnung durchsucht wird. Laut Polizei äußerte sich der Mann bisher nicht zu den Vorwürfen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 11:30 Uhr.

++ Tunnel der B10 bei Annweiler am Donnerstag gesperrt ++

9:29 Uhr

Autofahrer auf der der Bundesstraße 10 bei Annweiler müssen sich morgen auf Verzögerungen einrichten. Der Autotunnel bleibt in Richtung Landau am Donnerstag von 8 bis wahrscheinlich 16 Uhr komplett gesperrt. Laut dem Landesamt für Mobilität gab es auf der Strecke einen Unfall. Die Schäden werden derzeit beseitigt, deshalb müssen alle Fahrspuren Richtung Landau gesperrt werden. Der Verkehr wird örtlich über die parallel verlaufende Landstraße durch Annweiler und Queichhambach umgeleitet. Die entgegengesetzte Strecke auf der B10 Richtung Pirmasens ist hingegen weiter befahrbar.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 9:30 Uhr.

++ Veranstaltung zum Equal Pay Day in Kaiserslautern ++

9:00 Uhr

Der sogeannte Equal Pay Day symbolisiert den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten müssen, während Männer ab dem 1. Januar bezahlt werden. In diesem Jahr fällt der Tag auf den 6. März. Zu dem Thema gibt es heute eine Veranstaltung in Kaiserslautern. Sie richtet sich speziell an Frauen, die ihre berufliche Entwicklung vorantreiben wollen. Bei der Veranstaltung können die Frauen über ihre Bedürfnisse und Herausforderungen im täglichen Leben diskutieren. Außerdem gibt es Vorträge zu Chancen im Berufsleben. Die Veranstaltung wird vom Equal-Pay-Day-Bündnis organisiert. Sie findet in der Scheune des Theodor-Zink-Museums statt und beginnt um 17:30 Uhr. Einlass ist um 17:00 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 8:30 Uhr.

++ Gläubiger befassen sich mit Evangelischem Krankenhaus in ZW ++

8:33 Uhr

Am Amtsgericht in Pirmasens treffen sich heute Vormittag die Gläubiger des in die Insolvenz gegangenen ehemaligen Evangelischen Krankenhauses Zweibrücken. Ziel ist es, einen Investor zu finden, der das Gebäude übernehmen möchte. Zunächst müssen die Gläubiger zustimmen, dass der Insolvenzverwalter das ehemalige Evangelische Krankenhaus überhaupt verkaufen darf. Das soll heute geschehen. Auf der Stadtratssitzung im Februar hatte ein möglicher Käufer und Investor aus Köln sich selbst und seine Pläne mit dem Gebäude vorgestellt. Demnach plant das Unternehmen nach eigenen Angaben, im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus unter anderem seniorengerechte Wohnungen, Wohngruppen für Demenzkranke und ein Hospiz. Der Investor will 40 Millionen Euro in das ehemalige evangelische Krankenhaus stecken. Dabei sollen 200 Arbeitsplätze entstehen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 8:30 Uhr.

++ 100 Jahre Ottmar Walter ++

8:19 Uhr

Ottmar Walter - Legende des 1. FC Kaiserslautern und einer der Helden von Bern. Er gehörte zur legendären Weltmeisterelf von 1954. Heute wäre Ottmar Walter 100 Jahre alt geworden.

++ Kritik am Umzug des Jugendamtes: Kreis KL äußert sich ++

7:49 Uhr

Eigentlich sollte das Jugendamt des Kreises Kaiserslautern schon längst das Landstuhl umgezogen sein. Das verzögert sich aber. An den Übergangsräumen gibt es Kritik von den Mitarbeitern. Der Kreis hat darauf jetzt reagiert.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 7:30 Uhr.

++ Psychosoziale Hilfe in Kaiserslautern ab sofort digital ++

7:10 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern bietet Menschen ab sofort psychologische und soziale Hilfe über ein digitales Nachschlagewerk. Der sogenannte „Psychosoziale Wegweiser für Kaiserslautern“ bietet Informationen zu Themen wie Selbsthilfe, Arbeiten, Therapie, Wohnen und Arbeiten. Auch können Betroffene über eine Suchfunktion Kontaktdaten zu verschiedenen Experten bekommen, die den Bürgerinnen und Bürgern in schwierigen Lebenssituationen zur Seite stehen können.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.3.2024 um 17:30 Uhr.

++ Brand in der Innenstadt von Kaiserslautern ++

6:49 Uhr

In der Nacht hatte die Feuerwehr Kaiserslautern einen größeren Einsatz in der Slevogtstraße. Dort hatte es nach Angaben der Wehr in einem Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Das Treppenhaus und die Wohnungen seien so stark verraucht gewesen, dass zehn Bewohner das Haus nicht ohne Hilfe verlassen konnten. Sie wurden von der Feuerwehr zum Teil über Leitern gerettet. Auch ein Hund wurde aus dem Haus geholt. Nach Angaben der Feuerwehr musste ein Mensch mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Auch die Ursache ist noch unklar.

Bei dem Brand in Kaiserslautern waren in der Nacht insgesamt 24 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Pressestelle Feuerwehr Kaiserslautern

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 6.3.2024 um 6:30 Uhr.

Dienstag, 5. März

++ Mehr Straftaten und hohe Aufklärungsquote im Westen der Pfalz ++

18:15 Uhr

In der Westpfalz sind nach Angaben der Polizei 2023 mehr Straftaten verübt worden als im Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hat es in der Westpfalz mehr als 32.400 Straftaten gegeben. Das sind 1.350 mehr als noch 2022. Das sind zum ersten Mal wieder mehr Straftaten als vor der Corona-Pandemie. Vor allem im Bereich der sogenannten Vermögens- und Fälschungsdelikte, in der Gewaltkriminalität und bei der Gewalt gegen Polizeibeamte wurden viel mehr Fälle als vorher registriert. Zugleich hat die Polizei mit 70 Prozent mehr als zwei Drittel aller Straftaten aufgeklärt. Also - so sagt die Polizei - seien entsprechend auch mehr Fälle gelöst worden. Gesunken sind dagegen die Zahlen im Bereich der Straßenkriminalität. Mit rund 4.800 Fällen ist das der zweitniedrigste Wert der vergangenen 10 Jahre. Die meisten Tatverdächtigen seien männliche Erwachsene mit deutscher Staatsangehörigkeit, genauso wie die Mehrzahl der Opfer.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.3.2024 um 16:30 Uhr.

++ Jugendamt im Kreis KL: Mitarbeiter klagen über Probleme ++

17:34 Uhr

Das Jugendamt des Kreises Kaiserslautern zieht um - von der Innenstadt Kaiserslautern nach Landstuhl. Nach SWR-Informationen stellt das aber Mitarbeiter und Familien mit Kindern vor Probleme.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.3.2024 um 17:30 Uhr.

++ Drohung mit Messer an Schule in Landstuhl war wohl Einzeltat ++

14:49 Uhr

Ein 15-Jähriger hatte vergangene Woche an einer Schule in Landstuhl drei Menschen mit einem Messer bedroht. Auch Tage danach ist die Polizei mit dem Fall noch beschäftigt.

++ Dieb trickst Frau in Kaiserslautern aus und stiehlt ihr Auto ++

13:38 Uhr

Das kennt man sonst nur aus Action-Filmen. Ein Mann hat eine Frau in Kaiserslautern aus ihrem Auto gelockt, sich selbst hinter's Steuer gesetzt und aus dem Staub gemacht.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.3.2024 um 13:30 Uhr.

++ Uni Kaiserslautern unterstützt Ukraine beim Wiederaufbau ++

12:27 Uhr

Viele Städte in der Ukraine sind vom Krieg zerstört. Die Universität in Kaiserslautern unterstützt das Land beim Wiederaufbau. Experten der Universität beraten dazu Verantwortliche in der Ukraine, wie dort Städte künftig besser vor Kriegsangriffen geschützt werden können.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.3.2024 um 12:30 Uhr.

++ Gesperrte Wiesenstraße in Pirmasens ++

11:59 Uhr

Ab heute ist die Wiesenstraße in Pirmasens gesperrt und zwar für drei Tage. Das hat die Stadt mitgeteilt. Dort wird der Asphalt erneuert. Das hat auch Auswirkungen auf die Buslinien 202 und 208 - sie fahren eine Umleitung. Außerdem wurden Ersatzhaltestellen für die Busse eingerichtet.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.3.2024 um 11:30 Uhr.

++ Schöne Gärten im Westen der Pfalz gesucht ++

10:56 Uhr

Haben Sie einen schönen Garten, den Sie gerne mal präsentieren würden? Der Verein "Alte Welt" sucht für seine Aktion "offene Gartentüren" noch nach Teilnehmern. Am 30. Juni können Gartenliebhaber Besuchern ihre Gärten zeigen. Mitmachen kann jeder, der einen Garten besitzt und aus der sogenannten Alten Welt kommt - also aus den Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein, Nahe-Glan, Nordpfälzer Land, Otterbach-Otterberg und Bad Kreuznach. Anmelden kann man sich noch bis zum 22. März beim Tourismusbüro Nordpfälzer Land.

Haben Sie einen schönen Garten und möchten den gerne anderen Menschen zeigen? Dann können Sie bei der Aktion "offene Gartentüren" mitmachen. dpa Bildfunk picture alliance / Zoonar | manfred2000

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.3.2024 um 10:30 Uhr.

++ Landgericht Kaiserslautern schickt Drogenhändler ins Gefängnis ++

9:07 Uhr

Weil er Drogen verkaufen wollte und eine Frau mit einer Gaspistole bedroht hatte, muss ein Mann für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Urteil des Landgerichts Kaiserslautern lautet auf Drogenhandel und Verstoß gegen das Waffengesetz. Außerdem soll der Mann mehrfach unter Drogen Auto gefahren sein. Bei dem Mann hatte die Polizei bei einer Durchsuchung eine größere Menge Drogen und weitere Waffen gefunden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.3.2024 um 9:30 Uhr.

++ Donnersberger auf Abenteuerreise nach Georgien ++

8:19 Uhr

Ein Abenteuer erleben - davon träumen viele Menschen. Matthias Klein aus Rathskirchen im Donnersbergkreis hat nicht nur von Abenteuern geträumt. Er hat tatsächlich eins erlebt, zusammen mit seinem Hund und einem alten Feuerwehrauto.

++ Tausende Bücher der Uni Kaiserslautern mit Arsen belastet ++

7:22 Uhr

An der Uni in Kaiserslautern können tausende Bücher aus dem 19. Jahrhundert im Moment nicht ausgeliehen werden. Ein Teil davon könnte mit dem Halbmetall Arsen belastet sein. Und das kann eine Gefahr für die Gesundheit sein.

++ Meisterschule Kaiserslautern soll umstrukturiert werden ++

7:03 Uhr

Drei Ausbildungsberufe sollen an der Meisterschule in Kaiserslautern in Zukunft wegfallen. Das sind die Pläne des Landes. Als Träger will der Bezirksverband Pfalz die Meisterschule stattdessen stärken.

++ Haftstrafe wegen versuchten Totschlags in Zweibrücken ++

6:41 Uhr

Das Landgericht Zweibrücken hat einen Mann zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft wegen versuchten Totschlags verurteilt. Er hatte in Zweibrücken einen anderen Mann nach einem Streit zweimal mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen. Das Opfer wurde schwer verletzt in die Uni-Klinik nach Homburg gebracht, es war aber nicht in Lebensgefahr.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.3.2024 um 6:30 Uhr.

Montag, 4. März

++ Bewährungsstrafe für Schlag mit Glasflasche ++

17:42 Uhr

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Amtsgericht Pirmasens einen Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Er muss unter anderem 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Laut Gericht hat der Mann im vergangenen Juni einem anderen Mann erst mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Dadurch sei das Opfer hingefallen. Der Verurteilte habe dann noch gegen den Kopf des Mannes getreten, er sei dadurch kurz bewusstlos geworden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 17:30 Uhr.

++ Gemeinde Herchweiler lehnt Grundsteuererhöhung ab ++

16:25 Uhr

Die Gemeinde Herchweiler im Kreis Kusel soll - wie viele andere Kommunen - die Grundsteuer stark anheben. Das fordert das Land, damit die Kommune einen ausgeglichen Haushalt aufstellen kann. Die Gemeinde lehnt das aber ab und ruft zum Protest auf.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 17:30 Uhr.

++ Gastronomie in Kaiserslautern darf draußen länger bedienen ++

12:30 Uhr

Ab dem 15. März können Besucher von Gaststätten und Restaurants in Kaiserslautern wieder länger draußen sitzen. Freitags, Samstags und vor Feiertagen können Besucher bis 24 Uhr draußen sitzen, an allen anderen Tagen bis 23 Uhr. Allerdings müssen Fenster und Türen zu den Innenräumen geschlossen bleiben, außerdem darf es draußen keine Musik oder andere Übertragungen geben. Im vergangenen Jahr haben sich nach Angaben der Stadt nicht alle Gastronomen an die Vorgaben gehalten. Deshalb gilt die Verlängerung der Zeiten in diesem Jahr auch nur probeweise bis Ende Oktober.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 12:30 Uhr.

++ Viele Übungen mit Brandsimulationsanlage in Zweibrücken ++

9:53 Uhr

Mit der Brandsimulationsanlage auf dem Flughafen Zweibrücken haben bisher rund 300 Feuerwehrleute für ihre Einsätze geübt. Der Betreiber auf dem Flughafengelände zeigt sich zufrieden mit der Auslastung. An der Anlage können seit zwei Jahren zum Beispiel Brände von Flugzeugen, aber auch Gebäuden simuliert werden. Außerdem sind Übungen mit Wärmebildkameras, spezielle Trainings mit Atemschutzgeräten und Übungen mit Feuerlöschern möglich. Die Anlage wird nicht nur von der Feuerwehr des Flughafens, sondern auch Einsatzkräften von anderen Feuerwehren zum Training genutzt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 9:30 Uhr.

++ Hecken und Sträucher dürfen nicht mehr geschnitten werden ++

8:50 Uhr

Der Kreis Südwestpfalz hat darauf hingewiesen, dass seit dem 1. März keine Bäume und Sträucher mehr geschnitten werden dürfen. Die Verordnung soll Vögel, die nisten, aber auch Kleintiere wie Igel schützen, die jetzt mit der Aufzucht der Jungen beginnen. Ausnahmen sind zwar erlaubt, zum Beispiel, wenn der Verkehr beeinträchtigt wird - allerdings muss zwingend vorher mit den Behörden gesprochen werden. Das Verbot gilt bis zum 1. Oktober. Wer es nicht beachtet, muss mindestens mit einer Geldstrafe rechnen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 8:30 Uhr.

++ Baum stürzt auf Haus in Katzweiler ++

8:30 Uhr

Schrecksekunde für die Anwohner der Bachstraße in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern: Dort ist gestern ein Baum in ein Haus gestürzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Baum wegen des aufgeweichten Bodens an einem Hang umgestürzt ist. Das Haus steht leer, es ist denkmalgeschützt, weil es aus dem Jahr 1756 stammt. Deswegen entstand laut Polizei ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

In Katzweiler ist ein Baum auf ein unbewohntes Haus gestürzt Polizeipräsidium Westpfalz

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 8:30 Uhr.

++ Fitnessprogramm für übergewichtige Kinder in Pirmasens ++

7:58 Uhr

Die Stadt Pirmasens hat zusammen mit einem Fitnessstudio ein Sport- und Ernährungsprogramm entwickelt, um übergewichtigen Kindern beim Abnehmen zu helfen. Nach Angaben der Stadt wird das Programm im Winzler Viertel angeboten, wo zu viele dicke Kinder leben. Gleichzeitig haben dort viele Familien wenig Geld und können sich oft den Besuch eines Fitnessstudios nicht leisten. Bei dem Programm werden vorerst fünf Mädchen und Jungen einmal pro Woche Sport-Übungen gezeigt, die sie auch daheim machen können. Ziel des Projekts ist es, dass die Kinder langfristig gesünder leben.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 7:30 Uhr.

++ Ergebnisse Sport vom Wochenende ++

7:03 Uhr

In der Eishockey-Regionalliga machen es die Zweibrücken Hornets spannend. In den Playoffs haben sie gestern das vierte Spiel gegen die Maddogs Mannheim mit 2:5 verloren - am kommenden Sonntag ist das entscheidende Spiel der Serie in Zweibrücken. In der Fußball-Oberliga hat der FK Pirmasens gegen die TSG Pferddersheim klar mit 4:0 gewonnen. Knapper ging es dagegen in der dritten Handball-Liga zu - der TuS Dansenberg siegte dann aber doch mit 34:32 gegen den Longericher SC aus Köln.

Jonas Dambach trifft für den TuS Dansenberg. TuS Dansenberg

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 6:30 Uhr.

++ Alsenztalbahn ab heute voll gesperrt ++

6:36 Uhr

Ab heute ist die Alsenztalbahn im Donnersbergkreis voll gesperrt. Sie wird saniert, weil sie bald als Ausweichstrecke genutzt werden soll, wenn die Riedbahn im Rhein-Main-Gebiet erneuert wird. Wegen der Streckensperrung müssen die Pendler entweder den Bus oder das Auto nehmen. Das Problem ist, dass auch noch die B48 wegen Brückenarbeiten zwischen Alsenz und Rockenhausen gesperrt ist. Das heißt, auf der Straße dauert die Fahrt von Alsenz nach Kaiserslautern oder umgekehrt deutlich länger als sonst. Wer sich für den Bus entscheidet, muss unter Umständen außerdem zusätzliche Umsteigezeiten einplanen. Die Bauarbeiten dauern fünf Wochen. So lange ist die Alsenztalbahn für die Sanierungsarbeiten komplett gesperrt, heißt es vom zuständigen Zweckverband.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 6:30 Uhr.

++ Große Militärübung auf der Airbase Ramstein ++

6:34 Uhr

Auf der US-Airbase in Ramstein findet ab heute ein größere Militärübung statt. Dabei wird es Lautsprecherdurchsagen geben, es werden Sirenen und andere laute Geräusche zu hören sein. Diese werden auch in der Umgebung von Ramstein zu hören sein. Außerdem sind Militärkonvois unterwegs, was für Autofahrer zu Problemen führen kann. Die US-Soldaten trainieren unter anderem, wie sie Fracht von A nach B bringen, aber auch Not- und Zwischenfälle mit Flugzeugen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.3.2024 um 6:30 Uhr.