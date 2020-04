Der Speyerer Bischof Wiesemann hat die Corona-Krise in seiner Oster-Predigt als Chance für eine menschlichere Welt gedeutet. Kirchenpräsident Schad bat um Mut und Kraft für alle Corona-Betroffenen.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann sagte, die Corona-Krise lehre uns, "wie wichtig, wie kostbar die zwischenmenschlichen Räume sind, die wir nicht nur den wirtschaftlichen Interessen oder den Machtlobbys dieser Welt überlassen dürfen", sagte er laut einer Mitteilung des Bistums. Womöglich könne "durch diese einschneidende Erfahrung unsere Welt menschlicher werden, bereiter um der Zukunft willen auch Verzichte auf sich zu nehmen, um der Solidarität willen die Würde aller schützen."

Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus konnten die Gläubigen nicht im Speyerer Dom mitfeiern. Der Gottesdienst wurde per Livestream im Internet übertragen. Das Coronavirus treffe die Herzmitte des Miteinanders, sagte Wiesemann. "Wie schwer fällt es, dem anderen nicht die Hand zu geben, seine eigenen Kinder oder Enkel nicht umarmen, die wegen ihres Alters besonders gefährdete Mutter oder Großmutter nicht besuchen zu können." Die Kontaktsperre könne das, "was wir sonst selbstverständlich nehmen, in seiner Kostbarkeit und seinem unersetzlichen Lebenswert bewusst machen". Die Distanz lenke den Blick auf den Zwischenraum des Lebens, in dem sich alles wirklich Wichtige abspiele.

Dauer 0:25 min Gemeinsame Osterbotschaft der Kirchen in der Pfalz Die beiden großen Kirchen in der Pfalz sehen Ostern als Zeichen dafür, dass das Leben über den Tod triumphiert. Die Corona-Krise zeige aber, wie unberechenbar und zerbrechlich das Leben sei. In Zeiten der Pandemie verdeutliche die Osterkerze: "Das Licht ist stärker als alles Dunkel", hieß es in einem am Karsamstag veröffentlichten gemeinsamen Text des katholischen Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann und des evangelischen pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad.

Kirchenpräsident Schad: Ostern weitet Blick "auf eine neue Welt"

Der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz Christian Schad konzentrierte sich in seiner Predigt auf die Bedeutung von Ostern: Gott schreibe "an Ostern seine Geschichte des Lebens weiter hinein in unsere Zeit". Das Fest weite den Blick "auf eine neue Welt, in der der Schmerz überwunden, die Tränen getrocknet und die Wunden geheilt" würden, sagte Schad am Ostersonntag in der Kapelle des Butenschoen-Hauses in Landau. Aus Zerstörung beginne Neues, aus dem Chaos werde ein lebensfreundlicher Ort, aus dem Tod entstehe neues, ewiges Leben. "Der auferstandene Christus wird unter uns lebendig und wirkt, was zum Leben hilft", sagte Schad.

Im Gebet bat der Kirchenpräsident auch für alle, die sich nach Frieden und nach einem guten Wort sehnen. Im Angesicht der Corona-Epidemie brachte er Fürbitten für die Kranken und ihre Angehörigen sowie die Ärzte und Pflegekräfte vor Gott. Mut, Kraft und Besonnenheit erbat er für die Entscheidungsträger, "die in diesen schweren Tagen so viele Fragen beantworten und Entscheidungen treffen müssen".

Über die Homepage der Landeskirche und ihren Facebook-Kanal kann die Andacht abgerufen werden.