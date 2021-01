per Mail teilen

Das Landgericht Kaiserslautern hat einen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Er hatte in einer Sammelunterkunft in Eisenberg während eines Streites zwei andere Männer angegriffen. Dem einen hatte er mit einer Stange auf den Kopf geschlagen, den anderen mit einem Messer im Gesicht verletzt. Angeklagt war der Mann eigentlich wegen versuchten Totschlags. Vor dem Amtsgericht Rockenhausen hatte der Angeklagte gesagt, er habe seine Kontrahenten töten wollen. Daraufhin wurde der Fall an das Landgericht verwiesen. Dort nahm der Angeklagte nach Angaben eines Gerichtssprechers die Aussage zurück.