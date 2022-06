In Winnweiler haben noch Unbekannte andere Autofahrer in Gefahr gebracht, indem sie einen Gullydeckel aus der Fahrbahn hoben. Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Streife die offene Stelle im Boden am Sonntagvormittag auf. Den ausgehebelten Gullydeckel hätten die Beamten dann in einem nahegelegenen Gebüsch gefunden. Ermittelt wird wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.