Weitere Gedenktafel erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

In Pirmasens wird heute im Rahmen eines Erinnerungsprojektes eine Gedenktafel in der Joßstraße enthüllt. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll diese an das Schicksal der jüdischen Familien Dreifus und Rubin erinnern, die während des Nationalsozialismus dort wohnten. In dieser Zeit wurden die Familien verfolgt. Einige Angehörige wurden während des Holocaust ermordet. Inzwischen seien im Rahmen des Projekts mehr als 40 Tafeln an Wohnhäusern und Gebäuden in der Innenstadt angebracht worden, die an Holocaust-Opfer erinnern.