In der Stiftskirche findet am Sonntag ein Gedenk-Gottesdienst statt, um an die Corona-Toten zu erinnern. Seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr sind in Kaiserslautern mehr als 80 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Bei der ökumenischen Gedenkfeier werden unter anderem Angehörige von Verstorbenen über ihre Erfahrungen berichten. Wegen der – auch coronabedingt - begrenzten Platzzahl in der Stiftskirche wird um vorherige Anmeldung gebeten. Der Gottesdienst wird aber auch live im Internet übertragen. Und zwar auf der Seite kirchen-in-kl.de. Beginn ist am Sonntag um 17 Uhr.