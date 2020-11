In der Westpfalz wird heute der Reichspogromnacht vor 82 Jahren gedacht. Allerdings fallen die Gedenkfeiern wegen der Corona-Pandemie kleiner aus als in den vergangenen Jahren. In Kaiserslautern wird es in diesem Jahr keine Gedenkveranstaltung am Synagogenplatz geben wie in der Vergangenheit. Die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes rief stattdessen die Bürger dazu auf, auf dem Platz im Stillen der Opfer zu Gedenken und Blumen nieder zu legen. Außerdem sollten Bürger den Anlass nutzen, die 164 Stolpersteine für die ermordeten Juden in Kaiserslautern zu reinigen. Auch in Zweibrücken sind die Bürger dazu aufgerufen, an der Gedenktafel zur Zerstörung der Synagoge im Stillen zu gedenken. In Pirmasens wird der Stadtvorstand in der Synagogengasse einen Kranz niederlegen.