per Mail teilen

Die Polizei hat gestern Nachmittag auf der B270 zwischen Steinalben in Richtung Pirmasens Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und zahlreiche Verkehrssünder festgestellt. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren von 979 kontrollierten Fahrzeugen 101 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Ein Audi-Fahrer wurde an der Kontroll-Stelle mit 220 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen. Ihm drohen eine Strafe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Führerscheinentzug von drei Monaten.