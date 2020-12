Das Gebiet Fischerrück/Pfeifertälchen in Kaiserslautern ist in das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ des Landes aufgenommen worden. Das Programm ist unter seinem alten Titel „Soziale Stadt“ bekannt. Damit werden in dem Bereich in den kommenden elf Jahren Baumaßnahmen, aber auch soziale Einrichtungen gefördert. Für das kommende Jahr stehen nach Angaben der Stadt Kaiserslautern 200.000 Euro zur Verfügung. Unter anderem ist geplant, dass in dem Gebiet ein Quartiersmanagement und ein Mehrgenerationenpark eingerichtet werden.