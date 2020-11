Mehrere Anwohner mussten am Mittwoch in Stambach im Kreis Südwestpfalz für mehrere Stunden ihre Häuser verlassen. Grund dafür war nach Angaben der Feuerwehr ein Leck in einer Gasleitung. Die Leitung war bei Bauarbeiten beschädigt worden. Während der Reparatur war die Hauptstraße voll gesperrt und in Teilen Stambachs Strom und Wasser abgestellt. Nach etwa sechs Stunden durften die Anwohner zurück in ihre Häuser.